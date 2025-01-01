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آيزنكوت: عارضتُ خطأً استراتيجياً بالهجوم على حزب الله في اكتوبر الماضي..

الجمعة 19 يناير 2024 09:32 ص / بتوقيت القدس +2GMT
آيزنكوت: عارضتُ خطأً استراتيجياً بالهجوم على حزب الله في اكتوبر الماضي..



القدس المحتلة / سما/

قال عضو كابينت الحرب الإسرائيلي، غادي آيزنكوت، إنه من خلال وجوده في حكومة الحرب منع "إسرائيل" من ارتكاب خطأٍ استراتيجي فادح في مهاجمة حزب الله في الأيام التي تلت هجوم 7 تشرين الأول/ أكتوبر.

وأكد آيزنكوت، الذي قُتل ابنه الأصغر في القتال في قطاع غزة الشهر الماضي، للقناة "12" الإسرائيلية، إنّ "إسرائيل" كانت على وشك "ضرب حزب الله، على الرغم من أنّ الأخير، لم يطلق النار بعد على إسرائيل"، مشيراً إلى أنه "أقنع المسؤولين في حكومة الحرب بالتأجيل".

يُشار إلى أنّ صحيفة "وول ستريت جورنال" كانت قد كشفت في تقرير، الشهر الفائت، أنّ الرئيس الأميركي جو بايدن، حثّ رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، على "التراجع عن ضربة استباقية ضد حزب الله في لبنان، بعد أيام من هجوم حماس".

وبحسب الصحيفة، فإنّ الطائرات الحربية الإسرائيلية كانت في الجو "تنتظر الأوامر" عندما تحدث بايدن إلى نتنياهو في 11 تشرين الأول/أكتوبر، طالباً منه "التنحي والتفكير في عواقب مثل هذا الإجراء الذي قد يشعل حرباً إقليمية أوسع.

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