اليوم 105 للعدوان الاسرائيلي على غزة : عشرات الشهداء والكبد الوبائي ينتشر

غزة / سما/

واصلت الطائرات الإسرائيلية قصفها العنيف في اليوم ١٠٥ من الحرب على مختلف مناطق قطاع غزة مخلفة العشرات من الشهداء ومئات الجرحى.

وارتكب الاحتلال 15 مجزرة خلال 24 ساعة راح ضحيتها 172 شهيدا و 326 مصابا لترتفع حصيلة العدوان الاسرائيلي إلى 24620 شهيدا و 61830 مصابا منذ 7 أكتوبر الماضي

ويواصل الاحتلال قطع كافة أشكال الاتصالات عن قطاع غزة الخلوية والثابتة والإنترنت لليوم الثامن على التوالي في فترة هي الاطول منذ بدء الحرب

مدينة غزة والشمال

وارتقى 15 شهيداعلى الأقل في غارة إسرائيلية على شقة سكنية قرب مجمع الشفاء في مدينة غزة

واستشهد 3 أفراد من عائلة أبو قدوس جراء قصف إسرائيلي في حي الشيخ رضوان في مدينة غزة

وشهدت مدينة غزة سلسلة من عمليات القصف أدت لاستشهاد ٢٩ فلسطيني في غارات متفرقة وصلوها في أعقابها إلى مشفى الشفاء مع أعداد كبيرة من الجرحى.

وشن طيران الاحتلال عدة غارات على شارع ٨ جنوب مدينة غزة وتقدمت الدبابات باتجاه حي الشيخ عجلين ما اجبر العائدين إلى منازلهم للعودة مجددا إلى مراكز النزوح.

ونفذت طائرات الاحتلال أحزمة نارية عنيفة على جباليا شمال قطاع غزة

وسط القطاع

وشنت طائرات الاحتلال غارات على دير البلح وسط قطاع غزة.

وانتشلت فرق الدفاع المدني والإسعاف جثامين 29 شهيدا من مناطق وسط قطاع غزة ونقلهم إلى مستشفى شهداء الأقصى

جنوب القطاع

وارتقى 5 شهداء بينهم طفل، وعدد من الإصابات جرّاء قصف طائرات الاحتلال منزلًا لعائلة الكاظمي غرب خانيونس.

وقصفت المدفعية محيط مستشفى الأمل ومناطق وسط وغرب خانيونس بالتزامن مع اشتباكات مستمرة.

الكبد الوبائي

واعلنت وزارة الصحة في غزة اصابة 8 آلاف مواطن بعدوى التهابات الكبد الوبائي من نوع A نتيجة الاكتظاظ وتدنى مستويات النظافة.

وأشارت إلى معاناة ٣٥٠ الف مريض نتيجة نقص الدواء بينهم عشرة الاف مريض بالسرطان.