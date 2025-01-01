تقرير: كاميرات مراقبة إسرائيلية التقط تدريبات "حماس" قبل أيام من 7 أكتوبر

القدس المحتلة / سما/

كشف والد جندي إسرائيلي أن فرقا في "حماس" تدربت على مرأى ومسمع من مراكز المراقبة التابعة للجيش الإسرائيلي وكاميرات المراقبة على طول الحدود قبل أربعة أيام من هجوم 7 أكتوبر.

وقال نيسان ليشا، والد دفير ليشا (21 عاما)، وهو جندي من لواء غولاني قتل أثناء في 7 أكتوبر، للقناة 12 إن ابنه أخبره عن تدريبات حماس في 3 أكتوبر، في مجموعة الواتساب العائلية.

وكتب الجندي في رسالة إلى عائلته: "كل من يبحث عن شيء ليفعله خلال عيد العرش مرحب به للنزول إلى حدود غزة.. حماس تقدم عرضا مذهلا لقدراتها العسكرية". كما شارك لقطة شاشة من لقطات أمنية من حدود غزة تظهر حوالي 20 مسلحا من "حماس" يقفون في تشكيل حول سيارة "جيب"، وبنادق هجومية بزاوية 45 درجة، ويطلقون النار بناء على أمر.

وقال الأب إن ابنه شاهد التدريبات من قاعدة زيكيم للتدريب التابعة للجيش الإسرائيلي، على بعد أقل من خمسة كيلومترات من حدود غزة، وهي إحدى القواعد التي تسلل إليها عناصر "حماس" في 7 أكتوبر، مشيرا إلى أن ما قاله ابنه هو لم تكن تلك "معلومات استخباراتية"، بل كانت لقطات مراقبة منتظمة من كاميرات على طول "السياج الذكي"، المعروف أيضا باسم الجدار الحديدي.

وفقا للعلامات التحذيرية التي شاهدها الجنود الذين يراقبون حدود غزة، قال ليشا، إن ابنه قدر أنه "إذا كان هناك تسلل، فسيكون هناك أكثر من 1000 ضحية"، مضيفا: "لم يتوقع مجازر 7 أكتوبر، ولكن كان من الواضح له أن ذلك سيحدث، لأنهم كانوا قريبين جدا من الحدود وكانوا يتدربون. كان الأمر واضحا".

وحسب "تايمز أوف إسرائيل" فإن هذه الشهادة تؤكد التقارير التي كشفت في السابق أن الجيش الإسرائيلي كان لديه معلومات استخباراتية مفصلة عن خطط هجوم "حماس" خلال الأسابيع والأشهر والسنوات التي سبقت 7 أكتوبر، والتي تجاهلها المسؤولون إلى حد كبير، معتقدين أنها مجرد تفاخر فارغ، وأن كبار الضباط العسكريين تجاهلوا الإنذارات التي أطلقها جنود من ذوي الرتب الأدنى، وأن الجيش قد حول انتباهه بعيدا عن غزة، وأن المؤشرات التي ظهرت في اللحظة الأخيرة عن هجوم وشيك لم يتم التصرف بشأنها بشكل عاجل.

المصدر: "تايمز أوف إسرائيل"