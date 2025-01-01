  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الأورومتوسطي: حرمان معتقلي غزة من لقاء محاميهم غطاء قانوني للإخفاء القسري

الخميس 18 يناير 2024 12:42 م / بتوقيت القدس +2GMT
الأورومتوسطي: حرمان معتقلي غزة من لقاء محاميهم غطاء قانوني للإخفاء القسري



غزة/سما/
قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، إن مصادقة الكنيست على تمديد سريان اللوائح التي تحرم معتقلي غزة من لقاء محاميهم أربعة أشهر إضافية تعني تشكيل غطاء قانوني لجريمة الإخفاء القسري بحق آلاف المعتقلين.

وأضاف الاورومتوسطي أن الاستمرار في إخفاء المعتقلين قسرا قد يدلل على حجم التعذيب والعنف الذي يتعرضون له منذ لحظة الاعتقال وخلال الاستجواب والاحتجاز.

وبين أن توفير الغطاء القانوني لإخفاء المعتقلين يعكس اشتراك مختلف السلطات في إسرائيل في انتهاك مواثيق حقوق الإنسان ذات العلاقة، وذلك الغطاء يبقى دون قيمة في ظل تشكيل الإخفاء القسري جريمة ضد الإنسانية وفق ميثاق روما.

الأكثر قراءة اليوم

تحذير قطري مهم لحركة "حماس" بعد الاتفاق على تسليم الأدوية للأسرى الإسرائيليين

مسؤولون أمريكيون: بلينكن أبلغ نتنياهو أنه لا حل عسكري بشأن مصير حماس

في ذروة الحرب على غزة.. الجيش الإسرائيلي مشغول بعين أبو عبيدة

كاتب إسرائيلي: لو أوصلنا جهاز كشف الكذب بمحامينا في "لاهاي" لانهارت شبكة الكهرباء

أول مقترحين لحجب الثقة عن حكومة نتنياهو منذ بدء الحرب

تقرير: نتنياهو عرقل مقترحاً لصفقة تبادل أسرى

المقاومة تواصل عمليات الإجهاز على جنود الاحتلال وتدمير آلياته بغزة (فيديو)

الأخبار الرئيسية

قناة عبرية : ما نشهده من قتال يعبر عن استعدادات كبيرة لدى حماس والجهاد

نتنياهو في في الغرف المغلقة : "الحرب ستنزلق إلى عام 2025"

اسرائيل ترفض مقايضة السعودية..

20240118085941

الحرب على غزة : قصف وغارات والقطاع بلا اتصالات لليوم السابع

الاذاعة العبرية : نصف كتيبة في جيش الاحتياط الإسرائيلي يرفض دخول غزة

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية