الأورومتوسطي: حرمان معتقلي غزة من لقاء محاميهم غطاء قانوني للإخفاء القسري

غزة/سما/

قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، إن مصادقة الكنيست على تمديد سريان اللوائح التي تحرم معتقلي غزة من لقاء محاميهم أربعة أشهر إضافية تعني تشكيل غطاء قانوني لجريمة الإخفاء القسري بحق آلاف المعتقلين.

وأضاف الاورومتوسطي أن الاستمرار في إخفاء المعتقلين قسرا قد يدلل على حجم التعذيب والعنف الذي يتعرضون له منذ لحظة الاعتقال وخلال الاستجواب والاحتجاز.

وبين أن توفير الغطاء القانوني لإخفاء المعتقلين يعكس اشتراك مختلف السلطات في إسرائيل في انتهاك مواثيق حقوق الإنسان ذات العلاقة، وذلك الغطاء يبقى دون قيمة في ظل تشكيل الإخفاء القسري جريمة ضد الإنسانية وفق ميثاق روما.