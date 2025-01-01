  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

قناة عبرية : ما نشهده من قتال يعبر عن استعدادات كبيرة لدى حماس والجهاد

الخميس 18 يناير 2024 12:16 م / بتوقيت القدس +2GMT
قناة عبرية : ما نشهده من قتال يعبر عن استعدادات كبيرة لدى حماس والجهاد



القدس المحتلة / سما/

قال المراسل العسكري لقناة كان العبرية، إن انسحاب قوات جولاني من حي الشجاعية بغزة دليل على شراسة القتال في تلك المنطقة.

وأشار الى أنه ورغم صغر مساحة مخيمات المناطق الوسطى إلا أن قوات الجيش الإسرائيلي واجهت قتالا عنيفا.
 
وبين: ما نشهده من قتال في تلك المناطق يعبر عن استعدادات كبيرة لدى حماس والجهاد خلال الفترة السابقة للقتال ضد إسرائيل.

وأكد المحلل العسكري لقناة كان العبرية، إن عدم مغادرة آلاف السكان الفلسطينيين من بعض مناطق شمال غزة، وشراسة القتال في جباليا أفشل خطط جيش الاحتلال بمواصلة اقتحام المخيم، رغم قصفه بآلاف قذائف المدفعية والحزامات النارية.

الأكثر قراءة اليوم

تحذير قطري مهم لحركة "حماس" بعد الاتفاق على تسليم الأدوية للأسرى الإسرائيليين

مسؤولون أمريكيون: بلينكن أبلغ نتنياهو أنه لا حل عسكري بشأن مصير حماس

في ذروة الحرب على غزة.. الجيش الإسرائيلي مشغول بعين أبو عبيدة

كاتب إسرائيلي: لو أوصلنا جهاز كشف الكذب بمحامينا في "لاهاي" لانهارت شبكة الكهرباء

أول مقترحين لحجب الثقة عن حكومة نتنياهو منذ بدء الحرب

تقرير: نتنياهو عرقل مقترحاً لصفقة تبادل أسرى

المقاومة تواصل عمليات الإجهاز على جنود الاحتلال وتدمير آلياته بغزة (فيديو)

الأخبار الرئيسية

نتنياهو في في الغرف المغلقة : "الحرب ستنزلق إلى عام 2025"

اسرائيل ترفض مقايضة السعودية..

20240118085941

الحرب على غزة : قصف وغارات والقطاع بلا اتصالات لليوم السابع

الاذاعة العبرية : نصف كتيبة في جيش الاحتياط الإسرائيلي يرفض دخول غزة

120233112349787243608

مسؤولون أمريكيون: بلينكن أبلغ نتنياهو أنه لا حل عسكري بشأن مصير حماس

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية