قناة عبرية : ما نشهده من قتال يعبر عن استعدادات كبيرة لدى حماس والجهاد

القدس المحتلة / سما/

قال المراسل العسكري لقناة كان العبرية، إن انسحاب قوات جولاني من حي الشجاعية بغزة دليل على شراسة القتال في تلك المنطقة.

وأشار الى أنه ورغم صغر مساحة مخيمات المناطق الوسطى إلا أن قوات الجيش الإسرائيلي واجهت قتالا عنيفا.

وبين: ما نشهده من قتال في تلك المناطق يعبر عن استعدادات كبيرة لدى حماس والجهاد خلال الفترة السابقة للقتال ضد إسرائيل.

وأكد المحلل العسكري لقناة كان العبرية، إن عدم مغادرة آلاف السكان الفلسطينيين من بعض مناطق شمال غزة، وشراسة القتال في جباليا أفشل خطط جيش الاحتلال بمواصلة اقتحام المخيم، رغم قصفه بآلاف قذائف المدفعية والحزامات النارية.