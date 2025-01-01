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"عبارة من 4 كلمات" تبثها سفن في البحر الأحمر لتجنب استهدافها من قبل الحوثيين

الخميس 18 يناير 2024 11:45 ص / بتوقيت القدس +2GMT
"عبارة من 4 كلمات" تبثها سفن في البحر الأحمر لتجنب استهدافها من قبل الحوثيين



سما / وكالات /

تحدثت وكالة "بلومبرغ" عن أن سفن تجارية تبث عبارة "لا علاقة لنا بإسرائيل" في محاولة لتجنب هجمات جماعة "أنصار الله" الحوثية في منطقة البحر الأحمر.

وتستخدم العبارة للمرة الأولى في تاريخ الملاحة البحرية وتبثها السفن في لوحة التعريف الآلي الخاصة بها التي يمكن مشاهدتها عبر مواقع تتبع حركة الملاحة البحرية.

وقالت الوكالة، بحسب بيانات جمعتها أمس الأربعاء، إن 21 سفينة على الأقل قد بثت عبارة "لا علاقة لنا بإسرائيل" أو عبارة مماثلة خلال تواجدها في منطقة البحر الأحمر وخليج عدن.

ويعد ذلك مؤشرا على أن قلق قطاع الشحن العالمي يتزايد في ظل المخاطر التي تواجه السفن التي تعبر الممر المائي الحيوي.

ويأتي ذلك في وقت قررت العديد من الشركات تغيير مسار سفنها بعيدا عن البحر الأحمر وقناة السويس لتجنب الخطر.

وتضامنا مع قطاع غزة تستهدف جماعة "أنصار الله" (الحوثيون) سفن شحن في البحر الأحمر تملكها وتشغلها شركات إسرائيلية وتنقل بضائع من إسرائيل وإليها، وفقا لتصريحات للجماعة.

وفي ظل ذلك شكلت الولايات المتحدة وحلفاؤها قوة عمل للتعامل مع التهديد الذي يواجه التجارة العالمية.

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