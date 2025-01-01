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"حزب الله" يرفض مقترحات المبعوث الأمريكي للتهدئة

الخميس 18 يناير 2024 11:44 ص / بتوقيت القدس +2GMT
"حزب الله" يرفض مقترحات المبعوث الأمريكي للتهدئة



القدس المحتلة / سما/

 

نقلت "رويترز" عن مسؤولين لبنانيين أن "حزب الله" رفض مقترحات مبعوث الرئيس الأمريكي لشؤون أمن الطاقة آموس هوكستين للتهدئة مع إسرائيل "لأنها غير واقعية".

وقال مسؤولون في لبنان إن "حزب الله" رفض مقترحات هوكستين لتهدئة الساحة الشمالية، بما في ذلك إخراج عناصر الحزب من الحدود مع إسرائيل، وأكدوا أنها غير واقعية.

وأكد مسؤول لبناني مطلع أن "حزب الله" مستعد للاستماع"، ومنفتح على الجهود الدبلوماسية التي تبذلها الولايات المتحدة، وهذا يشير إلى رغبة الحزب في تجنب حرب أوسع.
 
وأفاد مسؤولون لبنانيون ودبلوماسي أوروبي بأن "حزب الله" لم يشارك بشكل مباشر في المحادثات وبدلا من ذلك نقل وسطاء لبنانيون مقترحات وأفكار هوكستين للحزب.
 
وكشفت ثلاثة مصادر لبنانية ومسؤول أمريكي أن أحد الاقتراحات، تقليص الأعمال القتالية عبر الحدود بالتزامن مع تحرك إسرائيل صوب تنفيذ عمليات أقل كثافة في قطاع غزة.
وقال اثنان من المسؤولين اللبنانيين إن اقتراحا نقل أيضا لـ"حزب الله" بأن يبتعد مقاتلوه لمسافة سبعة كيلومترات عن الحدود.
 
ولفت المسؤولون اللبنانيون إلى أن "حزب الله" رفض الفكرتين ووصفهما بأنهما غير واقعيتين.
 
وكشف المسؤولون اللبنانيون الثلاثة أن "حزب الله" ألمح إلى أنه بمجرد انتهاء الحرب في غزة قد يكون منفتحا على فكرة تفاوض لبنان على اتفاق عبر وسطاء بشأن المناطق الحدودية محل النزاع، وهو احتمال أشار إليه قيادي في حزب الله في خطاب ألقاه هذا الشهر.
 
وقال مسؤول كبير في "حزب الله" لـ"رويترز" طلب عدم الكشف عن هويته: "بعد الحرب على غزة نحن مستعدون لدعم المفاوضين اللبنانيين لتحويل التهديد إلى فرصة"

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