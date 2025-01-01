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الأمم المتحدة: يجب أن يتوقف "القتل غير المشروع" للفلسطينيين من جانب اسرائيل

الخميس 18 يناير 2024 11:41 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الأمم المتحدة: يجب أن يتوقف "القتل غير المشروع" للفلسطينيين من جانب اسرائيل



القدس المحتلة / سما/

دعت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان إلى وضع حد للقتل غير المشروع الذي يتعرض له الفلسطينيون الخاضعون للحصار والهجمات المكثفة من جانب إسرائيل.

وذكرت المفوضية، عبر منصة إكس، أن التقارير تفيد بأن القوات الإسرائيلية تواصل عملياتها في الضفة الغربية وقتلت ما لا يقل عن 9 فلسطينيين أمس الأربعاء.

وذكرت أن الحادثتين، وفق المعلومات الأولية، تثيران القلق بشأن وقوع أعمال قتل غير مشروع، مشددة على ضرورة أن تضمن إسرائيل إجراء تحقيق عاجل ومستقل وفعال بهذا الشأن.

وتابعت أن "القتل غير المشروع للفلسطينيين يجب أن يتوقف".

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