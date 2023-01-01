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أردوغان يكشف عن اسم شركة رفدت الاقتصاد التركي بـ56 مليار دولار

الخميس 18 يناير 2024 11:37 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أردوغان يكشف عن اسم شركة رفدت الاقتصاد التركي بـ56 مليار دولار



سما / وكالات /

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الخميس أن شركة الخطوط الجوية التركية ساهمت برفد اقتصاد بلاده بـ56 مليار دولار خلال العام الماضي.

وجاء ذلك في رسالة مرئية أرسلها إلى قمة إدارة الخطوط الجوية التركية، وأشار أردوغان إلى أن العلامة التجارية للخطوط الجوية الأعلى قيمة في تركيا.

وأضاف: "وفقا لأرقام 2023، ساهمت الشركة بمبلغ 56 مليار دولار في اقتصاد بلادنا، وعززت ريادتها في هذا المجال بتصديرها خدمات بقيمة 16 مليار دولار تقريبا".

واعتبر أردوغان أن طلب الشركة شراء 350 طائرة نهاية العام الماضي يعكس رؤيتها الهادفة للمستقبل.

وقبل أيام أفاد الرئيس التركي بأن العديد من المؤشرات تظهر سير بلاده على الطريق الصحيح في الاقتصاد، وقال أردوغان إن "العديد من الدلائل مثل انخفاض علاوة المخاطر والاهتمام المتزايد للمستثمرين الأجانب في السوق التركية والنظرة الإيجابية لوكالات التصنيف الدولية تظهر أننا نسير على الطريق الصحيح".

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