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نتنياهو في في الغرف المغلقة : "الحرب ستنزلق إلى عام 2025"

الخميس 18 يناير 2024 11:20 ص / بتوقيت القدس +2GMT
نتنياهو في في الغرف المغلقة : "الحرب ستنزلق إلى عام 2025"



القدس المحتلة / سما/

بعد واحدة من أكبر عمليات القصف الصاروخي قبل ايام، إطلاق 25 صاروخًا على نتيفوت، تراجع المستوطنون عن العودة إلى منازلهم في غلاف غزة على الرغم من أن المؤسسة العسكرية سمحت لهم بالعودة.

وعلى إثر ذلك طالب رؤساء تلك المستوطنات رئيس الوزراء نتنياهو تأجيل العودة لمدة ستة أشهر اضافية ومواصلة تمويل الفنادق التي يقيمون فيها.

وبعد 104 يوما من الحرب، تقول المؤسسة الأمنية لسكان سديروت والمستوطنات التي تبعد حتى 4 كيلومترات عن الحدود إن بإمكانهم العودة إلى منازلهم. ولكن بعد الحصول على دليل على أن إطلاق الصواريخ لم يتوقف، عندما أُطلق 25 صاروخاً، على نتيفوت - فإن معظم السكان ليسوا في عجلة من أمرهم للقيام بذلك. تقول القناة 12 العبرية.

وقال رئيس الوزراء الاسرائيلي إنه يؤيد موقفهم بتأجيل العودة لمدة ستة أشهر.

وذهب نتنياهو إلى حد القول في الغرف المغلقة إنه وفقا للتقييمات الحالية للوضع، فإن الحرب ستنزلق الى عام 2025 ايضا.

وكتب رئيس بلدية سديروت ألون دافيدي في رسالة إلى سكان المدينة: "أوعز رئيس الوزراء للطواقم المهنية أن تدرس بشكل إيجابي تمديد تمويل الإقامة في مراكز الإخلاء واستمرار منحة الاستيطان حتى بداية شهر يوليو لأي مقيم يختار إنهاء العام الدراسي في المركز الذي يقيم فيه، وكذلك تمديد منحة التكيف لأي مقيم يختار العودة إلى المدينة.

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