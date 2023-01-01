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الحرب على غزة : قصف وغارات والقطاع بلا اتصالات لليوم السابع

الخميس 18 يناير 2024 10:06 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الحرب على غزة : قصف وغارات والقطاع بلا اتصالات لليوم السابع



غزة/سما/

 

يستمر القصف الإسرائيلي على قطاع غزة لليوم الرابع من المئة، فيما جددت المدفعية الإسرائيلية قصفها للمربعات السكنية والمناطق المأهولة ومحيط مراكز الإيواء، في وقت يتواصل انقطاع الاتصالات والإنترنت عن القطاع لليوم السابع.

وعلى الصعيد الميداني، تشهد العديد من المحاور معارك ضارية واشتباكات عنيفة بين فصائل المقاومة المسلحة والقوات الإسرائيلية، خاصة في محافظة خانيوس ووسط القطاع، ويأتي ذلك رغم إعلان الجيش الإسرائيلي سحب المزيد من قواته من المنطقة.

وشن الطيران الإسرائيلي سلسلة غارات مكثفة في مناطق متفرقة من القطاع، خاصة شرقي محافظة خانيونس والنصيرات وجباليا والمغازي ورفح، وذلك تزامنا مع اشتباكات عنيفة تتخللها انفجارات وسط مدينة خانيونس.

يأتي ذلك، فيما أوقع القصف الإسرائيلي الذي توسع، الخميس، عشرات الشهداء ومئات الجرحى جلهم من النساء والأطفال وكبار السن، حيث ارتفعت حصيلة شهداء الحرب الإسرائيلية على غزة، إلى 24448 شهيدا و61504 مصابين.

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