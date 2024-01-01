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باكستان تقصف أهدافا داخل إيران ردا على الهجوم الإيراني على أراضيها

الخميس 18 يناير 2024 09:35 ص / بتوقيت القدس +2GMT
باكستان تقصف أهدافا داخل إيران ردا على الهجوم الإيراني على أراضيها



سما / وكالات /

أعلنت باكستان أنها هاجمت مسلحين انفصاليين في جنوب شرق إيران من الجو، مما أسفر عن مقتل عدد منهم. وذلك بعد يومين من مهاجمة إيران قواعد قالت أنها مرتبطة بإسرائيل في الأراضي الباكستانية.

وذكرت وسائل إعلام إيرانية أن الهجوم الباكستاني وقع في قرية بمحافظة سيستان وبلوشستان الحدودية، وأن ثلاث نساء وأربعة أطفال قتلوا هناك، جميعهم غير إيرانيين.

وقال وزير الخارجية الباكستاني إن بلاده "تحترم سيادة جمهورية إيران الإسلامية"، وأشار إلى أن "الغرض الوحيد للعملية اليوم هو تحقيق مصالحها الوطنية والأمنية، وهو أمر في غاية الأهمية ولا يمكن المساس به". . وفي إيران قالوا إنهم يطالبون باكستان بتوضيحات بعد الهجوم.

وبعد الهجوم الإيراني على الأراضي الباكستانية، قالت إسلام آباد إنها تحتفظ بحق الرد.

في إيران، أفادت وسائل الإعلام الرسمية في البداية أن الغارات الجوية كانت موجهة ضد المنظمة الانفصالية جيش العدل ("جيش العدل")، لكن التقارير سرعان ما اختفت دون أي تفسير. وقال وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، في وقت لاحق أمام المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، إن الهجمات في باكستان كانت تستهدف إرهابيين مرتبطين بإسرائيل.

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