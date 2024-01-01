اصابات واعتقالات في الضفة

رام الله / سما/

اعتقلت قوات الاحتلال فجر اليوم الخميس، عددا من المواطنين من مناطق متفرقة بالضفة بعد عملية دهم وتفتيش.

واقتحمت قوات الاحتلال بيت لحم واعتقلت 18 مواطنا من حرملة جنوب شرق المدينة، هم: حازم الزير، بسام الزير، قصي الزير، خالد عادل الزير، نصري صبيح، معاذ وجيه الزير، وشقيقه مجاهد، وانس ناصر الزير، محمد موسى الزير، وشقيقه حمزة، واسماعيل خليل الزير، وشقيقه مروان، وناصر يوسف الزير وشقيقه علاء، وايوب كامل الزير، وفادي سليم الزير، ومصعب علي الزير، ولؤي الزير، بعد دهم منازلهم وتفتيشها.

كما اقتحمت مدينة الخليل واعتقلت 9 مواطنين من مخيم العروب شمالا بعد تفتيش منازلهم والعبث بمحتوياتها. والمعتقلون هم: أنس جميل جوابرة، قتيبة عماد الراعي، أحمد خليل، محمود محمد حناين، محمد عزات بنات، معز الطيطي، وائل فتحي البدوي، مأمون رشاد أبو جودة، وكمال وليد الطيطي.

وفي نابلس اقتحمت قوات الاحتلال المدينة من عدة محاور، وتمركزت في حي المعاجين وداهمت إحدى العمارات فيه، كما آليات الاحتلال عدة شوارع وأحياء بالمدينة، وداهمت عدة منازل وفتشتها واعتقلت حسن منصور، وحمدي منصور في المنطقة الشرقية، ومصطفى سعد من منطقة العامرية، ورأفت النوري من حي المعاجين، بعد دهم منازلهم وتفتيشها.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الشاب طلال ابو ياسين بعد مداهمة منزله وتفتيشه في بلدة بلعا شرق طولكرم والاسير المحرر مؤمن احمد عبد القادر عبيد بعد مداهمة منزله في بلدة فرعون.

واقتحمت قوات الاحتلال رام الله والبيرة ومخيم الأمعري، وحيي إم الشرايط، وسطح مرحبا وجبل الطويل، كما اقتحمت حي الماصيون، ومنطقة رام الله التحتا، ومركز المدينة. واندلعت مواجهات اسفرت عن اصابة شابين برصاص الاحتلال . كما اعتقلت الشاب احمد زهير ريماوي من بلدة ريما شمال غرب رام الله، ومن قرية دير غسانة شمال غرب رام الله اعتقلت المواطنين نصر البرغوثي، ومعتصم نصر إسماعيل مسحل (24 عاما) بعد مداهمة منزليهما وتفتيشهما.

واقتحمت قوات الاحتلال سلفيت واعتقلت الاسير المحرر رامي راتب الديك من بلدة كفر الديك غربا.

واعتقلت قوات الاحتلال الشابين الاحتلال يعتقل شابين إسلام الديسي ومحمد سليط من سكان جنين بالقرب من قرية الجلمة شمال شرق جنين.

ومن قلقيلية اعتقلت قوات الاحتلال الشاب محمد بلال زيد بعد أن داهمت منزله وفتشته بحارة السفيري.