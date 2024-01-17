سيناتور أمريكي: مجلس الشيوخ يدرس تحديد شروطه لتقديم المساعدات لإسرائيل

واشنطن/سما/

قال زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ الأمريكي تشاك شومر للصحفيين يوم الأربعاء إن الديمقراطيين في المجلس يبحثون فرض شروط على المساعدات التي تقدمها الولايات المتحدة لإسرائيل.

وتسببت الحرب الدائرة في غزة بتحول واضح في الرأي العام في الولايات المتحدة التي شهدت عشرات المظاهرات المطالبة بوقف إطلاق النار.

ويرى عدد من المشرعين الأمريكيين أن تقديم المساعدات يجب أن يشترط عدم استخدامها ضد الآهالي المدنيين في غزة.

كما يرون أن تقديم المساعدات العسكرية لإسرائيل سوف يضر كثيرا بمصداقيتها كدولة مدافعة عن الحرية وحقوق الانسان.