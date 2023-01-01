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إصابة 7 من أفراد "الزعانف" الإسرائيلية بعد ابتلاعهم البنزين عقب انقلاب زورق كانوا على متنه

الخميس 18 يناير 2024 03:20 ص / بتوقيت القدس +2GMT
إصابة 7 من أفراد "الزعانف" الإسرائيلية بعد ابتلاعهم البنزين عقب انقلاب زورق كانوا على متنه



القدس المحتلة/سما/

أصيب 7 من أفراد فرقة الزعانف البحرية الإسرائيلية بجروح طفيفة مساء الأربعاء بعد أن انقلب زورق حربي كانوا على متنه قرب شاطئ عسقلان.

وذكر موقع "واللا" العبري أن الأفراد السبعة ابتلعوا البنزين المختلط بمياه البحر وتم إجلاؤهم إلى مستشفى برزيلاي لتلقي العلاج الطبي.

وقال قائد قاعدة أشدود إنه سيتم التحقيق في ملابسات الحادث على الفور.

وأفاد الموقع العبري بأن زورقا من نوع "دابور" يحمل أفرادا من فرقة الزعانف البحرية انقلب قبالة ساحل عسقلان، مؤكدا أن الزورق لم يتم انتشاله بعد.

وأشار "واللا" إلى أنه تم إبلاغ أسر الجنود المصابين.

وأوضح الموقع أن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي لم يرد على طلب التعليق على الحادث.

#اسرائيل #زعانف

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