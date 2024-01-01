المقاومة تواصل عمليات الإجهاز على جنود الاحتلال وتدمير آلياته بغزة (فيديو)

غزة/سما/

أعلنت المقاومة الفلسطينية تدمير نحو 15 آلية لجيش الاحتلال الإسرائيلي وإسقاط أكثر من 12 قتيلًا في صفوفه.

وأشارت كتائب الشهيد عز الدين القسام إلى أن مقاتليها تمكنوا من تدمير 6 دبابات ميركافا في مخيم المغازي وسط القطاع.

وأكدت كتائب القسام أنه خلال المعارك الضارية في مخيم المغازي، استطاع مقاتلوها تدمير 3 آليات، بين ناقلة جند، وجرافة، إحداها دُمّرت في مهمة مشتركة مع سرايا القدس.

وقالت القسام إن مقاتليها أجهزوا على 5 جنود، 4 منهم قنصًا بمخيم المغازي، بينما قُتل الخامس بحي الشيخ رضوان. بالإضافة إلى استهداف القسام لقوة خاصة من 7 جنود بقذيفة "تي بي جي"، وأجهزوا عليهم من مسافة صفر في مخيم المغازي.

وفي محاور خان يونس، استهدفت كتائب القسام تجمعًا لجنود وآليات الاحتلال المتوغلة بقذائف الهاون. وأعلنتْ القسام عن استهداف قوة إسرائيلية راجلة، فأوقعتْ أفرادها بين قتيل وجريح على تخوم حي الشيخ رضوان بمدينة غزة.

وفي حي الكرامة -شمال غرب مدينة غزة- أوقع مقاتلو القسام قوة إسرائيلية خاصة في كمين بأحد المنازل، وفجروا بها عبوة مضادة للأفراد، كما استهدفوا في حي الكرامة، وفي خان يونس، 3 دبابات، منها دبّابتا ميركافا بقذيفة "الياسين 105".

و نشرت كتائب القسام مشاهد من الاستيلاء على طائرتين من نوع "سكاي لارك" بمدينة غزة.

كما نشرت مشاهد استهداف مقاتليها دبابة صهيونية من نوع ميركفاه شرق مخيم البريج بقذيفة "الياسين 105" .

وعرضت مشاهد من مفارز الهاون القسامية وهي تدك تحشدات العدو الصهيوني بمحاور التوغل في قطاع غزة.

حصاد عمليات سرايا القدس ضد الاحتلال اليوم الأربعاء.

أعلنت سرايا القدس، اليوم الأربعاء، أنها استهدفت بصاروخ موجه تحشدا لآليات وجنود العدو في جبل الريس شرق جباليا.

وقالت سرايا القدس في بلاغ عسكري: ": بعد عودة مجاهدينا من مناطق الاشتباك في مخيم البريج يؤكدون إيقاعهم عددا من جنود العدو الصهيوني بين قتيل وجريح خلال سلسلة من المهام منها:

- استهداف آلية عسكرية وجرافة من نوع D9 بقذائف الـ (RPG) شرق البريج.

- قصف بقذائف الهاون تجمعات لجنود العدو خلف موقع عيسى وقرب موقع أبو مدين جنوب البريج.

- قصف تجمع لجنود العدو قرب بوابة المدرسة وبوابة أبو صفية شرق البريج.

كما أكدت اسقاطها طائرة صهيونية من نوع "كواد كابتر" خلال تنفيذها مهمة استخباراتية في مخيم البريج وسط القطاع، وسيطرتها على طائرة درون إسرائيلية خلال مهمة استطلاعية شرق مدينة غزة.

وأشارت إلى استهدافها مقر قيادة للعدو الصهيوني بصاروخ موجه من نوع (مالوتكا) في محيط كلية العلوم والتكنولوجيا جنوب خانيونس.

كما نشرت مشاهد من استهداف مجاهديها آليات العدو الصهيوني في محاور التقدم شمال قطاع غزة.

وصباح اليوم، أعلنت سرايا القدس عن قصفها تحشدات العدو في جنوب غرب غزة برشقة صاروخية.