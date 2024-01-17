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الحوثيون يعلنون استهداف سفينة أمريكية في خليج عدن

الأربعاء 17 يناير 2024 11:58 م / بتوقيت القدس +2GMT
الحوثيون يعلنون استهداف سفينة أمريكية في خليج عدن



صنعاء/سما/

أعلن الحوثيون استهداف سفينة "جينكو بيكاردي" الأمريكية في خليج عدن بعدد من الصواريخ البحرية المناسبة، وأكدوا أن الإصابة كانت دقيقة ومباشرة.وصرح متحدث القوات المسلحة التابعة للحوثيين العميد يحيى سريع، بأن القوات البحرية نفذت عملية استهداف لسفينة "جينكو بيكاردي" الأمريكية في خليج عدن بعدد من الصواريخ البحرية المناسبة وكانت الإصابة دقيقة ومباشرة.

 

وقالت القوات المسلحة اليمنية في بيان: "انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني ودعما وإسنادا لصمود إخواننا في قطاع غزة وفي إطار الرد على العدوان الأمريكي البريطاني على بلدنا، نفذت القوات البحرية في القوات المسلحةِ اليمنية عملية استهداف لسفينة "جينكو بيكاردي" الأمريكية في خليج عدن بعدد من الصواريخ البحرية المناسبة وكانت الإصابة دقيقة ومباشرة".

وأضاف البيان أن "القوات المسلحة اليمنية لن تتردد في استهداف كافة مصادر التهديد في البحرين العربي والأحمر ضمن حق الدفاع المشروع عن اليمن العزيزِ واستمرارا في دعم الشعب الفلسطيني المظلوم".

وتابع البيان: "إن القوات المسلحة اليمنية تؤكد استمرار حركة الملاحة في البحرين العربي والأحمر إلى كافة الوجهات حول العالم عدا موانئ فلسطين المحتلة، وأن عملياتها ضد السفن الإسرائيلية أو المتجهة إلى موانئ فلسطين المحتلة لن تتوقف حتى يتوقف العدوان ويرفع الحصار عن الشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة.

هذا وكانت السلطات البريطانية قد أعلنت تعرض سفينة تجارية بريطانية لهجوم بطائرة مسيرة بالقرب من سواحل اليمن.

#الحوثيون

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