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هاليفي: احتمالية نشوب حرب على الحدود الشمالية أعلى مما كانت عليه سابقا

الأربعاء 17 يناير 2024 10:39 م / بتوقيت القدس +2GMT
هاليفي: احتمالية نشوب حرب على الحدود الشمالية أعلى مما كانت عليه سابقا



القدس المحتلة/سما/

أعلن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، هرتسي هاليفي، يوم الأربعاء، أن احتمالات الحرب على الجبهة الشمالية الحدودية مع لبنان أعلى مما كان عليه في الماضي.

وقال هاليفي خلال زيارته لقوات الاحتياط في الشمال برفقة قائد القيادة الشمالية أوري غوردين وقادة آخرين، إن "احتمال نشوب حرب في الشمال ازداد مقارنة بالماضي.. عندما نحتاج لذلك سنمضي إلى الأمام بكل القوة".


وأضاف: "أصبحت تدريبات الجيش الآن أكثر أهمية بكثير، ونحن نزيد الاستعداد للقتال في لبنان.. لدينا الكثير من الدروس من القتال في غزة.. نريد أن نصل إلى هدف واضح جدا في لبنان وهو إعادة السكان إلى جميع المستوطنات في الشمال".

وتابع قائلا "نحن ندرك أن هذا الأمر يجب أن يمر بتغيير كبير للغاية".

وأردف هاليفي بالقول: "لا أعرف توقيت الحرب في الشمال، لكنني أستطيع أن أقول إن احتمال نشوبها في الأشهر المقبلة أكبر مما كان عليه في الماضي".

وذكر في تصريحاته "الحرب سنبدأها مع الكثير من الميزات والانتصار والثقة الذاتية في النفس لدينا وثقة منخفضة عندهم وخبرة متزايدة لدينا مع قدرات ومفاجئات وتقدم حصل، ما تبقى هو التدريب بشكل جدي إلى جانب روح قتالية للأفراد وعندما نحتاج لذلك سنمضي قدما بكل القوة".

وقال جيش الاحتلال في وقت سابق إنه رصد عدة حالات إطلاق نار من لبنان وإنه “ردا على إطلاق النار، دمرت طائرات الجيش البنية التحتية للإرهاب” في جنوب لبنان.

والأربعاء أعلنت كتائب القسام -لبنان أنه أطلق 20 صاروخا من جنوب لبنان باتجاه شمال فلسطين المحتلة “ردا على المجازر في غزة”، مؤكدًا استشهاد أحد مقاتليه في لبنان.

ومنذ بدء التصعيد على جانبي الحدود، استشهد أكثر من 190 شخصاً في لبنان، بينهم 141 عنصراً من حزب الله وأكثر من عشرين مدنياً بينهم ثلاثة صحافيين.

وفي إسرائيل، أحصى الجيش مقتل تسعة جنود وستة مدنيين.

#هاليفي

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