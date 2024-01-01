"نتبلوكس": غزة تعيش أطول انقطاع للاتصالات والإنترنت منذ بداية الحرب

غزة/سما/

دخل انقطاع الاتصالات في قطاع غزة يومه السادس اليوم الأربعاء، وهو الأطول بشكل متواصل منذ بدء الحرب على غزة، بحسب ما أفاد به موقع "نتبلوكس" الذي يرصد شبكات الاتصالات في العالم.

وتعطّلت خدمات الإنترنت في قطاع غزة أكثر من مرة منذ بدء الحرب التي دخلت شهرها الرابع.

وقال المرصد في بيان على موقع إكس، إن "الانقطاع الذي يدخل الآن يومه السادس هو أطول انقطاع متواصل للاتصالات على الإطلاق" منذ بدء العدوان.



وذكّرت شركة الاتصالات والإنترنت الفلسطينية "بالتل" بأن انقطاع الاتصالات سببه "القصف العنيف" الذي تنفذه إسرائيل على القطاع.



ويعاني القطاع أيضاً من انقطاع تام في التيار الكهربائي ونقص فادح في الوقود لتشغيل مولدات الكهرباء.

وأعلنت شركات الاتصالات الفلسطينية وعدد كبير من السكان، الجمعة، عن توقف شبكات الاتصالات الخلوية والإنترنت، نتيجة لتداعيات العدوان على البنية التحتية.



ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، يشنّ الجيش الإسرائيلي حرب إبادة على غزة، حيث قطع الاتصالات مرات عدة، كانت بدايتها في أكتوبر/تشرين الأول ثم توالت عمليات القطع والتي كانت تتراوح ما بين يوم و5 أيام في بعض الأحيان.

وانعكس انقطاع الاتصالات بالسلب على كافة تفاصيل الحياة في غزة، خاصة ما يتعلق بالخدمات التي تقدمها المؤسسات الأممية، إلى جانب التداعيات المترتبة على عمل الطواقم الطبية، خصوصاً سيارات الإسعاف.

ويلجأ الفلسطينيون للاعتماد على الشرائح الإلكترونية التي تستند إلى الشبكات الإسرائيلية أو المصرية في المناطق القريبة من جنوب القطاع للتغلب على انقطاع الإنترنت.