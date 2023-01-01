هنغبي: الحديث عن "اليوم التالي لحماس" سابق لأوانه

القدس المحتلة/سما/

قال رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي، تساحي هنغبي، إن الحديث عن "اليوم التالي لحماس" سابق لأوانه، لأنه "لم تتم هزيمة الحركة بعد" في قطاع غزة.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها، مساء الأربعاء، خلال انعقاد لجنة الشؤون الخارجية والأمن في الكنيست (البرلمان)، وفق صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية.

وقال هنغبي: "لا يزال من السابق لأوانه الحديث عن اليوم التالي لحماس، حيث لم يتم هزيمة حماس بعد".

وتواجه القوات الإسرائيلية المتوغلة داخل قطاع غزة منذ 27 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، مقاومة شرسة من قبل مقاتلي "حماس" والفصائل الفلسطينية المسلحة الأخرى.

ومنذ بداية الحرب في 7 أكتوبر، قُتل 529 جنديا وضابطا إسرائيليا، بينهم 193 سقطوا منذ التوغل البري، بحسب بيانات الجيش الإسرائيلي.

وخلال الآونة الأخيرة، تعرض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، لانتقادات من خصومه السياسيين بشأن عدم إعداد خطة لليوم التالي للحرب.

وكان نتنياهو قد وضع ثلاثة أهداف مع بداية الحرب: القضاء على "حماس"، وإعادة المحتجزين الإسرائيليين في القطاع، وضمان ألا تشكل غزة تهديدا على إسرائيل في المستقبل.

لكن لم يتم الكشف عن تحقيق أي منها حتى اللحظة.

وكان وزير الحرب الإسرائيلي يوآف غالانت أعلن الإثنين، انتهاء العمليات البرية في شمال غزة إلا أن القوات الإسرائيلية عادت وتوغلت في عدد من المناطق شمال القطاع، ولا تزال مستمرة في المعارك والاشتباك مع عناصر المقاومة الفلسطينية.

ومنذ 7 أكتوبر 2023، يشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة خلّفت حتى الأربعاء 24 ألفا و448 شهيدا و61 ألفا و504 مصابين، وتسببت بنزوح أكثر من 85 بالمئة (نحو 1.9 مليون شخص) من سكان القطاع، بحسب السلطات الفلسطينية والأمم المتحدة. ​​​​​​​