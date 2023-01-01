  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

هنغبي: الحديث عن "اليوم التالي لحماس" سابق لأوانه

الأربعاء 17 يناير 2024 09:34 م / بتوقيت القدس +2GMT
هنغبي: الحديث عن "اليوم التالي لحماس" سابق لأوانه



القدس المحتلة/سما/

قال رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي، تساحي هنغبي، إن الحديث عن "اليوم التالي لحماس" سابق لأوانه، لأنه "لم تتم هزيمة الحركة بعد" في قطاع غزة.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها، مساء الأربعاء، خلال انعقاد لجنة الشؤون الخارجية والأمن في الكنيست (البرلمان)، وفق صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية.

وقال هنغبي: "لا يزال من السابق لأوانه الحديث عن اليوم التالي لحماس، حيث لم يتم هزيمة حماس بعد".

وتواجه القوات الإسرائيلية المتوغلة داخل قطاع غزة منذ 27 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، مقاومة شرسة من قبل مقاتلي "حماس" والفصائل الفلسطينية المسلحة الأخرى.

ومنذ بداية الحرب في 7 أكتوبر، قُتل 529 جنديا وضابطا إسرائيليا، بينهم 193 سقطوا منذ التوغل البري، بحسب بيانات الجيش الإسرائيلي.

وخلال الآونة الأخيرة، تعرض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، لانتقادات من خصومه السياسيين بشأن عدم إعداد خطة لليوم التالي للحرب.

وكان نتنياهو قد وضع ثلاثة أهداف مع بداية الحرب: القضاء على "حماس"، وإعادة المحتجزين الإسرائيليين في القطاع، وضمان ألا تشكل غزة تهديدا على إسرائيل في المستقبل.

لكن لم يتم الكشف عن تحقيق أي منها حتى اللحظة.

وكان وزير الحرب الإسرائيلي يوآف غالانت أعلن الإثنين، انتهاء العمليات البرية في شمال غزة إلا أن القوات الإسرائيلية عادت وتوغلت في عدد من المناطق شمال القطاع، ولا تزال مستمرة في المعارك والاشتباك مع عناصر المقاومة الفلسطينية.

ومنذ 7 أكتوبر 2023، يشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة خلّفت حتى الأربعاء 24 ألفا و448 شهيدا و61 ألفا و504 مصابين، وتسببت بنزوح أكثر من 85 بالمئة (نحو 1.9 مليون شخص) من سكان القطاع، بحسب السلطات الفلسطينية والأمم المتحدة. ​​​​​​​

#هنغبي

الأكثر قراءة اليوم

تحذير قطري مهم لحركة "حماس" بعد الاتفاق على تسليم الأدوية للأسرى الإسرائيليين

البيت الأبيض: نجري نقاشاً جاداً ومكثفاً في الدوحة لإبرام اتفاق رهائن آخر

في ذروة الحرب على غزة.. الجيش الإسرائيلي مشغول بعين أبو عبيدة

غانتس يدعو نتنياهو إلى التوقف عن المماطلة في التخطيط للحرب

ليبرمان يهاجم الأردن بعد انضمامه إلى الدعوى القضائية في محكمة العدل الدولية ضد إسرائيل

كاتب إسرائيلي: لو أوصلنا جهاز كشف الكذب بمحامينا في لاهاي لانهارت شبكة الكهرباء

بلينكين: المعاناة في غزة مفجعة ويجب أن يكون هناك سلطة فلسطينية خاضعة للاصلاح

الأخبار الرئيسية

تقرير: نتنياهو عرقل مقترحاً لصفقة تبادل أسرى وأقصى غالانت وهاليفي عن القرارات المتعلقة بنقل دواء لغزة

1718540530

وزير الخارجية البريطاني في "دافوس": نريد انتهاء الحرب في غزة

20240117070950

مفوض عام "الأونروا" يحذر من مستقبل قاتم لسكان غزة

GED0yfhXIAEJGEL

نتنياهو يقترح على لابيد وليبرمان الانضمام إلى حكومته حتى لو كان المقابل إخراج بن غفير

غالانت: إذا لم نفكّك قدرات حماس بالكامل "فلن نتمكن من العيش في إسرائيل"

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية