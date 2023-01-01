"القسام- لبنان" تتبنى إطلاق 20 صاروخا على شمال فلسطين المحتلة

بيروت/سما/

أعلنت كتائب "القسام - لبنان"، الأربعاء، قصف ثكنة عسكرية شمالي فلسطين المحتلة بـ20 صاروخا من جنوب لبنان.

وقالت في بيان: "قصف ثكنة ليمان العسكرية في الجليل الغربي شمال فلسطين المحتلة برشقة صاروخية من 20 صاروخاً انطلاقا من جنوب لبنان".

وأشار بيان الجناح العسكري لحركة حماس في لبنان، إلى أن القصف جاء "في سياق الرد على المجازر الصهيونية بحق المدنيين في قطاع غزة واغتيال القادة الشهداء وإخوانهم في الضاحية الجنوبية في لبنان".

وفي 2 يناير/ كانون الثاني الجاري، قتل نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس صالح العاروري و6 آخرين من رفاقه بقصف جوي استهدف مقراً للحركة في الضاحية الجنوبية لبيروت، بينما حملت "حماس" إسرائيل مسؤولية الاغتيال.

وحتى الساعة 17:35 (ت.غ)، لم يصدر تعليق من السلطات الإسرائيلية على بيان "القسام - لبنان".

وفي وقت سابق الأربعاء، أفادت القناة "12" العبرية، برصد إطلاق 20 صاروخا من لبنان تجاه بلدة رأس الناقورة الحدودية مع إسرائيل "دون الإبلاغ عن إصابات أو أضرار".

وقالت القناة إن صفارات الإنذار دوت في عدد من البلدات القريبة من الحدود اللبنانية، وإن الجيش الإسرائيلي "رد على مصدر إطلاق النار داخل الأراضي اللبنانية"، دون مزيد من التفاصيل.

و"تضامنا مع قطاع غزة" يتبادل "حزب الله" وفصائل فلسطينية في لبنان قصفا يوميا متقطعا مع إسرائيل منذ 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، ما أسفر عن عشرات الشهداء والجرحى على طرفي الحدود، بينهم مدنيون وصحفيون.

ومنذ 7 أكتوبر 2023 يشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة خلّفت حتى الأربعاء 24 ألفا و448 شهداء و61 ألفا و504 مصابين، وتسببت بنزوح أكثر من 85 بالمئة (نحو 1.9 مليون شخص) من سكان القطاع، بحسب السلطات الفلسطينية والأمم المتحدة.