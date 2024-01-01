  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الصحة في غزة تعلن انتشار التهاب الكبد الوبائي

الأربعاء 17 يناير 2024 09:03 م / بتوقيت القدس +2GMT
الصحة في غزة تعلن انتشار التهاب الكبد الوبائي



غزة/سما/

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الأربعاء، انتشار التهاب الكبد الوبائي من نوع "A" نتيجة الاكتظاظ في أماكن النزوح، وحذرت من توقف الفحص المخبري للدم "سي بي سي" جراء نقص المواد الخاصة به.

وقالت الوزارة في بيان: "انتشار التهاب الكبد الوبائي من نوع A نتيجة الاكتظاظ، وتدني مستويات النظافة في أماكن النزوح بقطاع غزة".

والتهاب الكبد "A" هو إصابة شديدة العدوى تحدث في الكبد، ويسببها فيروس التهاب، نتيجة تناول طعام أو شراب ملوث، أو نتيجة للمخالطة اللصيقة بشخص حامل للمرض.

وفي بيان ثان حذرت الوزارة "من توقف الفحص المخبري للدم سي بي سي (الفحص الكامل للدم)، في أي لحظة، نتيجة نقص المواد الخاصة به" دون تفاصيل أخرى.

ويعيش النازحون الفلسطينيون في قطاع غزة، أوضاعا قاسية أنتجتها الحرب المستمرة على القطاع، تمثل آخر فصولها بعدم وجود "المراحيض ودورات المياه"، ما يجبر أعدادا من النازحين لقضاء حاجاتهم في "العراء"، إلى جانب الاكتظاظ الكبير داخل مراكز النزوح.


وتراكمت النفايات قرب الخيام التي نصبها النازحون مؤخرا في حي "تل السلطان" غرب رفح، حيث تعد هذه المنطقة آخر محطة لهم كونها تلامس الحدود المصرية.

ويذكر أن شحّ المياه ألقى بظلاله السلبية على "واقع النظافة داخل المخيمات"، حيث يعجز الكثير من النازحين من وقاية أنفسهم من تداعيات التلوث وانعدام النظافة.

ولأكثر من مرة، حذرت مؤسسات صحية محلية وأممية، من انتشار الأمراض والأوبئة بين النازحين بسبب عدم توفر المياه التي تلزم النازحين لوقاية أنفسهم من الأمراض.

#غزة

الأكثر قراءة اليوم

تحذير قطري مهم لحركة "حماس" بعد الاتفاق على تسليم الأدوية للأسرى الإسرائيليين

البيت الأبيض: نجري نقاشاً جاداً ومكثفاً في الدوحة لإبرام اتفاق رهائن آخر

في ذروة الحرب على غزة.. الجيش الإسرائيلي مشغول بعين أبو عبيدة

غانتس يدعو نتنياهو إلى التوقف عن المماطلة في التخطيط للحرب

كاتب إسرائيلي: لو أوصلنا جهاز كشف الكذب بمحامينا في لاهاي لانهارت شبكة الكهرباء

بلينكين: المعاناة في غزة مفجعة ويجب أن يكون هناك سلطة فلسطينية خاضعة للاصلاح

إذاعة إسرائيلية: نصف كتيبة في جيش الاحتياط ترفض دخول غزة

الأخبار الرئيسية

تقرير: نتنياهو عرقل مقترحاً لصفقة تبادل أسرى وأقصى غالانت وهاليفي عن القرارات المتعلقة بنقل دواء لغزة

1718540530

وزير الخارجية البريطاني في "دافوس": نريد انتهاء الحرب في غزة

20240117070950

مفوض عام "الأونروا" يحذر من مستقبل قاتم لسكان غزة

GED0yfhXIAEJGEL

نتنياهو يقترح على لابيد وليبرمان الانضمام إلى حكومته حتى لو كان المقابل إخراج بن غفير

غالانت: إذا لم نفكّك قدرات حماس بالكامل "فلن نتمكن من العيش في إسرائيل"

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية