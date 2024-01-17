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نتنياهو يقترح على لابيد وليبرمان الانضمام إلى حكومته حتى لو كان المقابل إخراج بن غفير

الأربعاء 17 يناير 2024 08:50 م / بتوقيت القدس +2GMT
نتنياهو يقترح على لابيد وليبرمان الانضمام إلى حكومته حتى لو كان المقابل إخراج بن غفير



القدس المحتلة/سما/

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأربعاء، بأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، اقترح على كل من زعيم المعارضة، يائير لابيد، ورئيس حزب "يسرائيل بيتنو" أفيغدور ليبرمان، الانضمام إلى حكومته.


وذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية، مساء اليوم الأربعاء، بأن نتنياهو سبق أن اقترح على لابيد وليبرمان الانضمام إلى الحكومة الإسرائيلية الحالية بقيادته، والأخيران يرفضان طلبه.

وأوضحت الصحيفة أن ليبرمان يرفض الانضمام إلى حكومة نتنياهو، وأنه سبق وعُرض عليه الانضمام لتلك الحكومة أكثر من مرة، وكان في كل مرة يرفضها.

في المقابل ذكرت القناة 12 العبرية أن مصادر في الليكود اقترحت على لابيد الانضمام للحكومة حتى لو كان المقابل إخراج وزير الأمن القومي المتطرف ايتمار بن غفير منها.

وأشارت القناة إلى أن مقترح الليكود أن تستمر حكومة الوحدة مع لابيد لسنة واحدة.

فيما يرفض لابيد، زعيم المعارضة الحالي، والذي تولى منصب رئاسة الوزراء أيضا، يرفض الانضمام للحكومة نفسها في الوقت الحالي، ويقصد بها الحرب الدائرة على قطاع غزة.

ومن جانبه، نفى حزب الليكود الحاكم والذي يتزعمه نتنياهو دعوات نتنياهو أو مكتبه لكل من لابيد وليبرمان الانضمام إلى الائتلاف الحاكم، بدعوى أنها تقارير أو أخبار كاذبة ولا صحة لها.

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