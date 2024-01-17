  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

"حزب الله"يعلن استهداف مواقع إسرائيلية وتحقيق إصابات مباشرة

الأربعاء 17 يناير 2024 08:18 م / بتوقيت القدس +2GMT
"حزب الله"يعلن استهداف مواقع إسرائيلية وتحقيق إصابات مباشرة



بيروت/سما/

أعلن "حزب الله" اللبناني استهداف عدد من المواقع والتجمعات العسكرية الإسرائيلية عند الحدود اللبنانية، مؤكدا تحقيق إصابات مباشرة فيها.

وجاء في بيان نشره الحزب: "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة"...


-"استهدف ‌‏‌‏‌‌‌‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة‎ ‌‏02:50 من بعد ‎ظهر يوم‎ ‎الأربعاء 17-01-2024، انتشاراً ‏لجنود العدو الإسرائيلي في محيط موقع رويسات العلم في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بصواريخ بركان وأصيب إصابة مباشرة".

-"استهدف ‌‏‌‏‌‌‌‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة‎ ‌‏03:00 من بعد ‎ظهر يوم‎ ‎الأربعاء 17-01-2024، تجمعاً ‏لجنود العدو الإسرائيلي في تل شعر بالأسلحة الصاروخية وحققوا فيه اصابات مباشرة". ‏

-"استهدف ‌‌‏‌‏‌‌‌‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة‎ ‌‏03:15 من بعد ‌‎ظهر يوم‎ ‎الأربعاء 17-01-2024، ‏تجمعاً ‏لجنود العدو الإسرائيلي في محيط موقع العباد بالأسلحة المناسبة وحققوا فيه اصابات ‏مباشرة".

- استهدف ‌‏‌‏‌‌‌‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة ‌‌‏5:20 من مساء يوم‎ ‎الأربعاء 17-01-2024، مستعمرة المنارة بالأسلحة المناسبة ما أدى إلى ‏إصابة أحد المباني فيها.‏

وتشهد المناطق الحدودية في جنوب لبنان توترا أمنيا وتبادلا لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي و"حزب الله"، منذ إطلاق "حماس" في السابع من أكتوبر الماضي، عملية "طوفان الأقصى"، وإعلان إسرائيل الحرب على قطاع غزة.

الأكثر قراءة اليوم

بلينكن: الدول العربية ترفض المشاركة في إعادة إعمار غزة إذا كانت ستسوّى بالأرض مجدداً

البيت الأبيض: نجري نقاشاً جاداً ومكثفاً في الدوحة لإبرام اتفاق رهائن آخر

في ذروة الحرب على غزة.. الجيش الإسرائيلي مشغول بعين أبو عبيدة

غانتس يدعو نتنياهو إلى التوقف عن المماطلة في التخطيط للحرب

ليبرمان يهاجم الأردن بعد انضمامه إلى الدعوى القضائية في محكمة العدل الدولية ضد إسرائيل

كاتب إسرائيلي: لو أوصلنا جهاز كشف الكذب بمحامينا في لاهاي لانهارت شبكة الكهرباء

بلينكين: المعاناة في غزة مفجعة ويجب أن يكون هناك سلطة فلسطينية خاضعة للاصلاح

الأخبار الرئيسية

GED0yfhXIAEJGEL

نتنياهو يقترح على لابيد وليبرمان الانضمام إلى حكومته حتى لو كان المقابل إخراج بن غفير

غالانت: إذا لم نفكّك قدرات حماس "فلن نتمكن من العيش في إسرائيل"

"الكابينيت" يعقد اجتماعا لبحث الخلافات الداخلية بشأن سياسة إدارة الحرب على غزة

في ذروة الحرب على غزة.. الجيش الإسرائيلي مشغول بعين أبو عبيدة

الشك يتسلل إلى نفوس الإسرائيليين حيال الحرب على غزة: مقامرة في كازينو مآلها الخسارة

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية