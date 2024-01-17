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قناة عبرية تكشف تفاصيل عملية نوعية نفذتها "القسام" لاختراق شاطئ زيكيم في 7 أكتوبر (شاهد)

الأربعاء 17 يناير 2024 08:14 م / بتوقيت القدس +2GMT
قناة عبرية تكشف تفاصيل عملية نوعية نفذتها "القسام" لاختراق شاطئ زيكيم في 7 أكتوبر (شاهد)



القدس المحتلة/سما/

نشرت القناة "12" العبرية يوم الأربعاء تقريرا كشفت من خلاله معطيات جديدة بخصوص تفاصيل عملية نوعية نفذتها حركة حماس صباح 7 أكتوبر لاختراق شاطئ زيكيم جنوب عسقلان.

وقالت القناة "في الساعة 6:45 من صباح يوم السبت 7 أكتوبر بدأت قوة الكوماندوز البحرية التابعة لحماس تنزل بالزوارق المطاطية إلى البحر على ساحل غزة، لتبدأ هجومها على شواطئ مستوطنة زيكيم الإسرائيلية، التي تضم قاعدة عسكرية تحمل الاسم ذاته.

وأضافت أن سبعة زوارق كوماندوز انطلقت باتجاه شاطئ زيكيم وبقيت تنتظر على الساحل، وكل منها مسلح بعناصر من الحركة.

قناة عبرية تكشف تفاصيل عملية نوعية نفذتها حماس لاختراق شاطئ زيكيم في 7 أكتوبر (صور + فيديو)

وأشارت إلى أن أول قارب وصل إلى الشاطئ عند الساعة 6:45 صباحا، موضحة أن العديد من الأشخاص ربما جنود هربوا من المسلحين.

وأظهرت المقاطع المصورة والصور التي نشرتها القناة العبرية لحظات اشتباك المسلحين مع الجنود الإسرائيليين.

ووفقا للقناة الإسرائيلية، فإنه يمكن في هذه المرحلة رؤية نيران المدافع الرشاشة للسفن البحرية الإسرائيلية على الساحل والتي بدأت بالالتحام مع المسلحين قب إصابة وتدمير 5 قوارب من أصل 7.

ووثقت المقاطع المصورة احتراق أحد القوارب التابعة لحماس.

قناة عبرية تكشف تفاصيل عملية نوعية نفذتها حماس لاختراق شاطئ زيكيم في 7 أكتوبر (صور + فيديو)

هذا، وذكرت القناة "12" أن حوالي 8 من مقاتلي "القسام" تمكنوا من مداهمة الشاطئ وقتل 19 إسرائيليا بينهم جنود.

وبينت القناة العبرية أن المعارك استمرت لعدة ساعات حينها، كما اضطرت السلطات إلى إرسال قوات خاصة إلى المنطقة لمواجهة المسلحين.

وأكدت في السياق أن البحرية الإسرائيلية لم تكن على أهبة الاستعداد لمواجهة زوارق المسلحين الفلسطينيين.

كما أشارت أيضا إلى أن الزوارق التي تمكن الجيش من إغراقها كان من المفترض أن ترسو في منطقة كاتسا وعسقلان، معتبرة أنه "لا يمكن للمرء أن يتخيل ماذا كان سيحدث لو نجح ذلك".

قناة عبرية تكشف تفاصيل عملية نوعية نفذتها حماس لاختراق شاطئ زيكيم في 7 أكتوبر (صور + فيديو)

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