مقتل جنديين إسرائيليين وإصابة اثنين بجروح خطيرة خلال المعارك في غزة

القدس المحتلة/سما/

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، مقتل جنديين إسرائيليين اثنين وإصابة 2 آخرين بجروح خطيرة خلال المعارك في قطاع غزة.



وذكرت هيئة البث الإسرائيلية، مساء اليوم الأربعاء، أنه قتل الرقيب أول أوريا اومليك غوشن (21 عاما) من القدس، وهو مجند في لواء غولاني، وسقط خلال المعارك الدائرة جنوبي قطاع غزة.

وأكد الجيش مقتل الرائد احتياط أنور سرحان (درزي) يبلغ من العمر 26 عاما من حرفيش، وقتل في حادث سير عمليات بوسط البلاد، ليرتفع عدد قتلى الجيش الإسرائيلي اليوم إلى 4.

وحتى اليوم، اعترف الجيش الإسرائيلي بشكل رسمي بمقتل 527 ضابطًا وجنديًا إسرائيليًا منذ السابع من أكتوبر، من بينهم 194 قتيلًا في المعارك البرية داخل غزة.