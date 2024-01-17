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بلينكن: معاناة الفلسطينيين في غزة “تفطر قلبي”

الأربعاء 17 يناير 2024 05:54 م / بتوقيت القدس +2GMT
بلينكن: معاناة الفلسطينيين في غزة “تفطر قلبي”



واشنطن/سما/

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، الأربعاء، إن المعاناة التي يشهدها الفلسطينيون في قطاع غزة جراء الحرب الإسرائيلية “تفطر” القلب، داعيا إسرائيل إلى دعم تطوير سلطة فلسطينية إصلاحية بدلاً من معارضتها بشدة، لتحقيق السلام.

مواقف بلينكن جاءت في جلسة حوارية في منتدى دافوس الاقتصادي المنعقد في سويسرا، أجراه معه مؤسس المنتدى كلاوس شواب والمعلق توماس فريدمان.

وقال: “ما نراه كل يوم في غزة أمر مؤلم، والمعاناة بين الرجال والنساء والأطفال الأبرياء تفطر قلبي”.

وأضاف: “الوضع في غزة مدمر ويعزز قناعتي بضرورة إيجاد طريقة أخرى تجيب عن المخاوف العميقة لإسرائيل”، حسب قوله.

ورأى بلينكن أن “على إسرائيل دعم تطوير سلطة فلسطينية إصلاحية قادرة على الاعتناء بشعبها”.

وتابع أن “السلطة الفلسطينية، حتى الأكثر فعالية، ستواجه صعوبات إذا عارضتها إسرائيل بشدة”.

وأكمل: “أشعر بالحاجة الملحة لإحراز تقدم نحو السلام في منطقة الشرق الأوسط، لكن إسرائيل بحاجة إلى التكامل والشعور بالأمان، لا يمكن أن يتكرر ما حدث في 7 أكتوبر (تشرين الأول 2023)”.

واعتبر وزير الخارجية الأمريكي أن “التحدي الآن هو مدى استعداد المجتمع الإسرائيلي للتعاون لتحقيق رؤية جديدة مع المنطقة وشعوبها”.

وشدد على أن التكامل المطلوب لا يمكن بلوغه إلا عن طريق “دولة فلسطينية”، لافتا إلى أن “ثمة فرصة كبيرة للتطبيع مع إسرائيل بالشرق الأوسط والتحدي يكمن في استغلالها”.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة خلّفت حتى الأربعاء، 24 ألفا و448 شهيدا و61 ألفا و504 مصابين، وتسببت بنزوح أكثر من 85 بالمئة (نحو 1.9 مليون شخص) من سكان القطاع، بحسب السلطات الفلسطينية والأمم المتحدة.

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