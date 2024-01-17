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السيسي يحذر من خطورة التصعيد العسكري في المنطقة

الأربعاء 17 يناير 2024 05:25 م / بتوقيت القدس +2GMT
السيسي يحذر من خطورة التصعيد العسكري في المنطقة



القاهرة/سما/

حذر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي من خطورة التصعيد العسكري في المنطقة على أكثر من جبهة، مشددا على ضرورة نزع فتيل الوضع المتأزم الحالي.


وطالب السيسي خلال استقباله، وزير خارجية اليونان جورج جيرابتريتيس، بحضور وزير الخارجية سامح شكري، بضرورة نزع فتيل الوضع المتأزم الحالي من خلال الوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة، وإنفاذ المساعدات الإنسانية بما يضمن تخفيف الأزمة الإنسانية بالقطاع.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي، بأن وزير خارجية اليونان نقل تحيات رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس إلى الرئيس السيسي، مؤكداً حرص بلاده على تعزيز التعاون مع مصر في كافة المجالات، وهو ما ثمنه الرئيس السيسي، مؤكداً أهمية العلاقة الاستراتيجية بين البلدين، ومشيداً بالتنسيق والتعاون بين الجانبين في مختلف الموضوعات، سواء على المستوى الثنائي أو من خلال الآلية الثلاثية مع قبرص.

وأضاف المتحدث الرسمي، أن اللقاء تناول الأوضاع الإقليمية المتوترة، حيث حذر الرئيس السيسي من خطورة التصعيد العسكري في المنطقة على أكثر من جبهة، مشدداً على ضرورة نزع فتيل الوضع المتأزم الحالي من خلال الوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة، وإنفاذ المساعدات الإنسانية بما يضمن تخفيف الأزمة الإنسانية بالقطاع، مؤكداً أن مصر ستستمر في بذل كل الجهود الممكنة لتقديم الدعم لأهالي القطاع وإغاثتهم، والعمل على تهدئة الموقف.

واتفق وزير الخارجية اليوناني مع الموقف المصري، مؤكدا أن الأزمة الحالية أكدت مجددا الأهمية المحورية لمصر كركيزة لا غنى عنها لاستقرار الشرق الأوسط، كما تم التوافق على ضرورة الدفع بجدية وسرعة نحو تسوية القضية الفلسطينية على نحو عادل وشامل، باعتبارها القضية المركزية في المنطقة، والطريق لإحلال السلام والأمن والاستقرار بها.

#عبد الفتاح السيسي

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