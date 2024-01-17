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الجيش الأردني يعلن إصابة عنصر في خانيونس نتيجة اشتباكات في محيطه

الأربعاء 17 يناير 2024 05:24 م / بتوقيت القدس +2GMT
الجيش الأردني يعلن إصابة عنصر في خانيونس نتيجة اشتباكات في محيطه



عمان/سما/

حمل الجيش الأردني، السلطات الإسرائيلية "مسؤولية سلامة طاقم مستشفانا الميداني في خان يونس"، جنوب قطاع غزة بعد إصابة أحد أفراده بجروح.


وقال مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية إن "أحد مرتبات المستشفى الميداني الأردني الخاص/2 في خانيونس جنوب قطاع غزة، تعرض للإصابة خلال الساعات الماضية نتيجة للاشتباكات في محيط المستشفى".

وأشار إلى أن "حالة المصاب الذي جرح بمنطقة الفخذ الأيمن واليد اليمنى متوسطة، وسيجلى جوا إلى المملكة لتلقي العلاج اللازم بتوجيهات ملكية سامية"، مبينا أن "فلسطينيا من غزة كان يتلقى العلاج في وحدة العناية المركزة في المستشفى أصيب أيضا بشظية وعيار ناري خلال العدوان".

وأكد أن "المستشفى الذي تعرض لأضرار مادية بالغة جراء القصف الإسرائيلي المتواصل في محيطه منذ ساعات أمس وحتى صباح اليوم الأربعاء، سيواصل القيام بتأدية واجبه الطبي والإنساني تجاه الأهل في قطاع غزة"، محملا إسرائيل "كامل المسؤولية حول سلامة مرتبات المستشفى التي تقوم بواجبها الإنساني وفق القوانين والأعراف الدولية".

وشدد على أن "الاعتداء على المستشفى الميداني الأردني يمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني ولاتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949"، مضيفا: "الحكومة الأردنية ستتخذ جميع الإجراءات اللازمة جراء هذا العدوان".

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