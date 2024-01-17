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لـ"قمعها الصوت الفلسطيني".. مثقفون من حول العالم يدعون لمقاطعة ألمانيا

الأربعاء 17 يناير 2024 05:24 م / بتوقيت القدس +2GMT
لـ"قمعها الصوت الفلسطيني".. مثقفون من حول العالم يدعون لمقاطعة ألمانيا



أ ف ب/سما/

وقع مئات المثقفين والفنانين من حول العالم، بينهم الكاتبة الفرنسية الفائزة بجائزة نوبل للآداب آني إيرنو، عريضة تدعو لمقاطعة المؤسسات الثقافية الألمانية بتهمة قمعها صوت الفلسطينيين.

 

وأكدت دار "سوهركامب" الألمانية التي تنشر كتب إيرنو أن الأديبة الفرنسية وقعت على هذه العريضة، موضحة أن الكاتبة قالت إن "نشر نصوصها وعرضها ليسا معنيين" بدعوة المقاطعة هذه.

وحسب "فرانس برس"، لم يتسن التحقق من هويات منظمي حملة "قاطعوا ألمانيا" الذين أكدوا أن عريضتهم جمعت أكثر من ألف توقيع.

وكانت لانا باستاسيتش، الروائية البوسنية والصربية الحائزة على العديد من الجوائز، أعلنت الاثنين على موقع "إنستغرام" إنهاء عقدها مع ناشرها الألماني. وورد اسم باستاسيتش على قائمة الموقعين على العريضة.

وتعرف الحملة نفسها على موقعها الإلكتروني بأنها "مقاطعة للعنصرية المناهضة للفلسطينيين وللرقابة بأشكالها الرسمية الأكثر تقدما".

وتقول الحملة إنه "في الوقت الذي يتم فيه القضاء على غزة، تقع على عاتق الفنانين والعاملين في مجال الثقافة مسؤولية النضال من أجل التضامن الدولي والحق في التحدث علنا ضد المذبحة المستمرة".

#المانيا

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