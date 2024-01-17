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حزب الله يعلن استشهاد أحد مقاتليه: قصف متبادل عند الحدود الشمالية

الأربعاء 17 يناير 2024 10:48 ص / بتوقيت القدس +2GMT
حزب الله يعلن استشهاد أحد مقاتليه: قصف متبادل عند الحدود الشمالية



القدس المحتلة / سما/

نفذ الطيران الإسرائيلي، فجر الأربعاء، سلسة غارات مكثفة استهدفت عدة بلدات في الجنوب اللبناني، بينما أطلقت صواريخ الأراضي اللبنانية باتجاه مواقع عسكرية تابعة للجيش الإسرائيلي في مزارع شبعا.

وطالت الغارات الإسرائيلية مرتفعات كفر شوبا، وبلدة كفر كلا، وتلة العويضة لجهة الطيبة، ومركبا، ووادي السلوقي، وعيتا الشعب، وأطراف بلدة الناقورة.

وردا على ذلك، أطلقت مجموعة صواريخ من جنوب لبنان باتجاه مواقع عسكرية إسرائيلية في مزارع شبعا.

والثلاثاء، تواصل القصف بين الجيش الإسرائيلي وحزب الله الذي نفى المزاعم الإسرائيلية بشأن تنفي قوة خاصة عملية برية في منطقة عيتا الشعب في الجنوب اللبناني.

وفي الجانب الإسرائيلي، قال المتحدث العسكري أن سلاح الجو الإسرائيلي شن أوسع هجمات وش أكثر من 25 غارة على الجنوب اللبناني منذ بدء التصعيد على الحدود الشمالية في الثامن من أكتوبر /تشرين الأول 2023.

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