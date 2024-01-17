  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

وزير الدفاع المصري يجدد التأكيد على موقف بلاده بشأن محاولات تهجير الفلسطينيين

الأربعاء 17 يناير 2024 10:44 ص / بتوقيت القدس +2GMT
وزير الدفاع المصري يجدد التأكيد على موقف بلاده بشأن محاولات تهجير الفلسطينيين



غزة / سما/

 

أكد وزير الدفاع المصري الفريق أول محمد زكي الموقف المصري الراسخ تجاه دعم القضية الفلسطينية، وفقا لمقررات الشرعية الدولية، والرفض التام لمحاولات التهجير للشعب الفلسطيني.

وقال وزير الدفاع المصري خلال لقائه بسيغريد كاغ، كبيرة منسقي الشؤون الإنسانية وشؤون إعادة إعمار غزة، والوفد المرافق لها الذي يزور مصر حاليا أن الموقف المصري الراسخ تجاه دعم القضية الفلسطينية، وفقا لمقررات الشرعية الدولية، والرفض التام لمحاولات التهجير للشعب الفلسطيني، والحرص على التنسيق مع كافة الأطراف الإقليمية الإقليمية والدولية، للوصول إلى التهدئة، والتخفيف من المعاناة الإنسانية لسكان قطاع غزة.

وتناول اللقاء تطورات الأوضاع الراهنة بقطاع غزة، وسبل تنسيق الجهود لمواصلة تدفق المساعدات الإنسانية، ومواد الإغاثة بالكميات الكافية لسكان القطاع الذي يعاني من نقص شديد في الاحتياجات الإنسانية، نتيجة استمرار العمليات العسكرية.

فيما أشادت كبيرة منسقي الشؤون الإنسانية وشؤون إعادة إعمار غزة بالجهود المصرية لتوفير وتسهيل تدفق المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، معربة عن تطلعها أن تسفر الجهود الدولية القائمة عن وقف إطلاق النار داخل القطاع.

الأكثر قراءة اليوم

بلينكن: الدول العربية ترفض المشاركة في إعادة إعمار غزة إذا كانت ستسوّى بالأرض مجدداً

هآرتس: بايدن “غاضب ومحبط” من نتنياهو.. لكن لديه خيارات واقعية لتغيير المسار

حمد بن جاسم: دول عربية تسعى للتكفل بخسائر الحرب الإسرائيلية على غزة

"تعلمتُ التسبيح والتشهد".. شاهد ماذا قال طفل إسرائيلي عما حدث معه خلال فترة أسره في غزة

وزير إسرائيلي: حالياً لا بديل لحكم حماس في قطاع غزة

وفد إسرائيلي إلى القاهرة لبحث الترتيبات الأمنية على الحدود.. ومخاوف من خطة لفصل شمال غزة

غانتس يدعو نتنياهو إلى التوقف عن المماطلة في التخطيط للحرب

الأخبار الرئيسية

20240116101900

أذهلت إسرائيل وأميركا.. تقديرات أمنية إسرائيلية : طول شبكة الأنفاق في غزة قد يتجاوز 700 كيلومتر

الحرب على غزة: اشتباكات في خانيونس وإسرائيل تعترف بمقتل ضابط وجندي بالمعارك البرية

2d7283cc-cddd-4c8f-a52a-b65adb21e9c0

البيت الأبيض: نجري نقاشاً جاداً ومكثفاً في الدوحة لإبرام اتفاق رهائن آخر

photo_2024-01-17_01-31-26

ماكرون: لن ننضم إلى الضربات ضد الحوثيين واستمرار إسرائيل في عمليتها العسكرية يشكل خطرا على أمنها

بلينكن: الدول العربية ترفض المشاركة في إعادة إعمار غزة إذا كانت ستسوّى بالأرض مجدداً

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية