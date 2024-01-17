جيش الاحتلال يزعم القضاء على قيادي كبير بحماس

غزة / سما/

أعلن الجيش الإسرائيلي الأربعاء، تصفية أحد مسؤولي حماس في جنوب قطاع غزة، وتدمير منصات إطلاق الصواريخ التي استخدمت في إطلاق النار على مستوطنة نتيفوت بالنقب الغربي.

وزعم الجيش الإسرائيلي في بيان إنه "خلال العمليات المشتركة للجيش الإسرائيلي والشاباك، قامت طائرة تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي بتصفية بلال نوفل، الذي كان مسؤولا عن التحقيق مع المشتبه بهم بتنفيذ عمليات تجسس ضد الحركة في جنوب قطاع غزة".

ولفت البيان إلى أن "نوفل لعب دورا في تطوير عمليات البحث والتطوير في حماس، وأن القضاء عليه يؤثر بشكل كبير على قدرة الحركة على تطوير وتعزيز قدراتها".

من جهة أخرى، لفت البيان إلى أنه "في أعقاب الهجوم الصاروخي على مدينة نتيفوت أمس الثلاثاء، عثرت قوات الجيش الإسرائيلي على مجمع الإطلاق الذي تم إطلاق الصواريخ منه داخل قطاع غزة. وعثرت القوات على 3 منصات إطلاق، وكان عدد منها محملا بالصواريخ. ودمرت القوات المجمع ومنصات الإطلاق".

ولفت البيان إلى أن "الليلة الماضية الثلاثاء، قصفت القوات البحرية الإسرائيلية عددا من الأهداف التابعة لحركة حماس كجزء من مساعدتها للقوات البرية التابعة للجيش الإسرائيلي العاملة في قطاع غزة".