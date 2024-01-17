السلطات المصرية تنجح في إدخال وائل الدحدوح من قطاع غزة إلى البلاد

غزة / سما/

نجحت السُلطات المصرية، امس الثلاثاء، في إدخال الصحفي الفلسطيني وائل الدحدوح من قطاع غزة إلى البلاد.

وفقد "الدحدوح" عددا من أفراد أسرته، جراء القصف الإسرائيلي المتواصل، والذي استهدف موقعًا، كانت عائلة الصحفي الفلسطيني نزحت إليه، للاحتماء به من الضربات الإسرائيلية.

وتقدمت نقابة الصحفيين المصرية، في بيان، بالشكر للدولة المصرية والأجهزة المختصة على استجابتها لطلب النقابة بتسهيل دخول الزميل وائل الدحدوح إلى مصر لتلقي العلاج، وتواصلت النقابة مع الدحدوح بعد وصوله للجانب المصري من معبر رفح للاطمئنان عليه.

ووجه "الدحدوح" الشكر للدولة المصرية ولكل الصحفيين المصريين ومجلس النقابة على دعمهم له وللقضية الفلسطينية، مشيرا إلى أنه سيتوجه للخارج لاستكمال علاجه.

وشددت النقابة المصرية على مطالبها المستمرة "بوقف العدوان الصهيوني على فلسطين ومحاكمة مجرمي الحرب الصهاينة فإنها تشكر كل أجهزة الدولة المصرية ومن بذل جهدًا للمساعدة في قضية وائل الدحدوح وعلاج الجرحى الفلسطينيين".

ونظمت نقابة الصحفيين، أمس الإثنين، يوما تضامنيا مع الشعب الفلسطيني، بمناسبة ذكرى مرور 100 يوم على العدوان الإسرائيلي على غزة.