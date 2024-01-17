  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الحرب على غزة: اشتباكات في خانيونس وإسرائيل تعترف بمقتل ضابط وجندي بالمعارك البرية

الأربعاء 17 يناير 2024 09:26 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الحرب على غزة: اشتباكات في خانيونس وإسرائيل تعترف بمقتل ضابط وجندي بالمعارك البرية



غزة / سما/

واصل الطيران الإسرائيلي، الأربعاء، شن الغارات على مناطق متفرقة في قطاع غزة، بينما جددت المدفعية الإسرائيلية قصف المربعات السكنية والمناطق المأهولة في محافظة خانيونس وفي محيط مراكز الإيواء.

وفي اليوم الـ 103 من الحرب على غزة، شهدت مدينة خانيونس معارك واشتباكات ضارية بين فصائل المقاومة الفلسطينية وقوات من الجيش الإسرائيلي في محيط مستشفى ناصر، بينما ظهرت دبابات إسرائيلية في مناطق في شمال القطاع كانت قد انسحبت منها الأسبوع الماضي

وجراء الغارات والقصف المدفعي الإسرائيلي لعدة مناطق في القطاع، استشهد عدد من الفلسطينيين بينهم أطفال، لترتفع حصيلة شهداء الحرب الإسرائيلية المتواصلة على غزة منذ أكثر من 100 يوم، إلى 24,285 شهيدا و61,154 مصابا.

يأتي ذلك، فيما أعلن الجيش الإسرائيلي، صباح الأربعاء، مقتل ضابط وجندي في معارك، شمال قطاع غزة الليلة الماضية، تزامنا مع تواصل الاشتباكات في مناطق بالقطاع.

وبذلك يرتفع عدد قتلى الجيش الإسرائيلي المعلن عنه إلى 525 منذ عملية طوفان الأقصى في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، من بينهم 195 جنديا قتلوا منذ بدء العملية البرية في 27 من الشهر نفسه.

الأكثر قراءة اليوم

بلينكن: الدول العربية ترفض المشاركة في إعادة إعمار غزة إذا كانت ستسوّى بالأرض مجدداً

ترامب: سأحل الوضع الرهيب في إسرائيل بسرعة كبيرة إذا أعيد انتخابي

هآرتس: بايدن “غاضب ومحبط” من نتنياهو.. لكن لديه خيارات واقعية لتغيير المسار

حمد بن جاسم: دول عربية تسعى للتكفل بخسائر الحرب الإسرائيلية على غزة

"تعلمتُ التسبيح والتشهد".. شاهد ماذا قال طفل إسرائيلي عما حدث معه خلال فترة أسره في غزة

وزير إسرائيلي: حالياً لا بديل لحكم حماس في قطاع غزة

وفد إسرائيلي إلى القاهرة لبحث الترتيبات الأمنية على الحدود.. ومخاوف من خطة لفصل شمال غزة

الأخبار الرئيسية

2d7283cc-cddd-4c8f-a52a-b65adb21e9c0

البيت الأبيض: نجري نقاشاً جاداً ومكثفاً في الدوحة لإبرام اتفاق رهائن آخر

photo_2024-01-17_01-31-26

ماكرون: لن ننضم إلى الضربات ضد الحوثيين واستمرار إسرائيل في عمليتها العسكرية يشكل خطرا على أمنها

بلينكن: الدول العربية ترفض المشاركة في إعادة إعمار غزة إذا كانت ستسوّى بالأرض مجدداً

israel-invades-gaza-150KB-idf

"ذي نيشن": "إسرائيل" تهدف إلى جعل قطاع غزة مكانا لا يصلح للعيش فيه

قطر تنجح في التوصل لاتفاق بين "إسرائيل" وحماس على إدخال أدوية ومساعدات إلى غزة

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية