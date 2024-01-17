البيت الأبيض: نجري نقاشاً جاداً ومكثفاً في الدوحة لإبرام اتفاق رهائن آخر

واشنطن/سما/

قال البيت الأبيض إن بريت مكغورك المبعوث الأميركي إلى الشرق الأوسط زار الدوحة في الأيام القليلة الماضية لبحث اتفاق محتمل لإطلاق سراح رهائن تحتجزهم حركة حماس في غزة، معربا عن "تفاؤل" الولايات المتحدة بشأن التوصل إلى اتفاق جديد.

وذكر جون كيربي المتحدث باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض، للصحافيين، أن مكغورك يجري "نقاشات جادة ومكثفة للغاية" مع القطريين بخصوص اتفاق رهائن آخر. وأضاف: "نأمل أن تثمر قريبا".

وبين المتحدث باسم مجلس الأمن القومي أن الولايات المتحدة مستعدة لزيادة المساعدات الإنسانية في قطاع غزّة الذي مزقته الحرب، وذلك مع تحول إسرائيل إلى مرحلة أقل شدة (في جنوب قطاع غزة وشماله).

تزامن ذلك مع إعلان الخارجية القطرية عن اتفاق للسماح بتسليم الأدوية للرهائن الإسرائيليين والمساعدات الإنسانية لغزة.

وبينت الخارجية القطرية أن الاتفاق يشمل إدخال أدوية ومساعدات للمدنيين في غزة، وخاصة المناطق الأكثر تضررا، مقابل إيصال أدوية يحتاج إليها أسرى الاحتلال بغزة.



وفي تصريحه لوكالة الأنباء القطرية (قنا)، قال المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية ماجد الأنصاري إن الوساطة الناجحة لدولة قطر جاءت "بالتعاون مع الجمهورية الفرنسية الصديقة"، مبينا أن "الأدوية والمساعدات سترسل غدا إلى مدينة العريش في جمهورية مصر العربية الشقيقة، على متن طائرتين تابعتين للقوات المسلحة القطرية، تمهيدا لنقلها إلى قطاع غزة".

وأكد الأنصاري استمرار "الجهود مع الشركاء الإقليميين والدوليين خلال المرحلة المقبلة، خاصة في الجوانب الإنسانية والإخلاء الطبي في إطار الجهود القطرية لإنهاء الحرب في قطاع غزة".