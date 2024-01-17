غانتس يدعو نتنياهو إلى التوقف عن المماطلة في التخطيط للحرب

القدس المحتلة/سما/

قدم الوزير في مجلس الحرب الإسرائيلي بيني غانتس رسالة عاجلة إلى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، يطالبه فيها بالتوقف عن المماطلة في سلسلة من القرارات المتعلقة بالتخطيط للحرب.

وأوضح غانتس في رسالة عاجلة إلى نتنياهو بالسماح للحكومة في المضي قدما في القرارات المتعلقة بما يلي:

1. من سيسيطر على محور فيلادلفيا على طول الحدود بين مصر وغزة، وكذلك معبر رفح؟.

2. متى سيسمح لسكان الشمال بالعودة إلى منازلهم (لقد قام نتنياهو مرتين بتأجيل الاجتماعات مع رؤساء البلديات المحليين حول هذه القضية).

3. تحديد موعد نهائي يحدد المدة التي ترغب إسرائيل في بذل جهود دبلوماسية لحل التوترات مع حزب الله قبل أن تتحول إلى عمل عسكري أكثر أهمية.

4. تشكيل آلية لتقديم المساعدات الإنسانية لسكان غزة.

5. خطة من سيحكم غزة في حالة إزاحة "حماس" عن السلطة.

كما يحث غانتس أيضا نتنياهو على "إعادة تقييم أهداف الحرب وتقديم نسخة محدثة تأخذ في الاعتبار تطورات الأشهر الثلاثة الماضية".

هذا وذكر الجيش الإسرائيلي يوم الثلاثاء، أن وحداته الخاصة داهمت مكاتب كبار قيادات حركة "حماس" في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

كما قال وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير إن إطلاق الصواريخ على مستوطنة نتيفوت بالنقب الغربي من المنطقة التي انسحب منها الجيش الإسرائيلي في غزة يثبت أن احتلال غزة ضروري.

ومع دخول الحرب على غزة يومها الثاني بعد المئة، تستمر الاشتباكات والمعارك وإطلاق الصواريخ، في ظل وضع إنساني كارثي ومخاوف من تدحرج شرارة الحرب في الإقليم.