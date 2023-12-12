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ليبرمان يهاجم الأردن بعد انضمامه إلى الدعوى القضائية في محكمة العدل الدولية ضد إسرائيل

الثلاثاء 16 يناير 2024 10:03 م / بتوقيت القدس +2GMT
ليبرمان يهاجم الأردن بعد انضمامه إلى الدعوى القضائية في محكمة العدل الدولية ضد إسرائيل



القدس المحتلة/سما/

هاجم أفيغدور ليبرمان، رئيس حزب "يسرائيل بيتنو" الإسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء، الأردن، بعد انضمام المملكة إلى الدعوى القضائية في محكمة العدل الدولية ضد إسرائيل.
ونشر ليبرمان تغريدة جديدة عبر حسابه الرسمي على "إكس"، مساء اليوم الثلاثاء، أوضح من خلالها أن الأردن اتخذ خطوة جديدة ضد إسرائيل، على خلفية انضمام المملكة إلى ما أسماها بـ"الدعوى الكاذبة والمعادية للسامية" التي رفعتها جنوب أفريقيا في لاهاي ضد تل أبيب.

واعتبر أفيغدور ليبرمان، الذي تولى وزارة الدفاع الإسرائيلية من قبل، أن وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، يقود "حملة صليبية" ضد إسرائيل بعد انضمام المملكة إلى دولة جنوب أفريقيا في دعواها في محكمة العدل الدولية ضد تل أبيب.


وفي 29 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، رفعت جنوب أفريقيا دعوى ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية، تتهمها بارتكاب "إبادة جماعية" ضد الفلسطينيين في قطاع غزة

وانطلقت الجلسة الأولى للدعوى، يوم الخميس الماضي 11 يناير/ كانون الثاني الجاري، وقدم فيها الفريق القانوني لجنوب أفريقيا مبررات رفع الدعوى ضد إسرائيل، بارتكاب "إبادة جماعية" في حربها على قطاع غزة.


وصباح اليوم التالي، عقدت المحكمة، ومقرها لاهاي الهولندية، جلستها الثانية، حيث قدمت إسرائيل دفاعها عن اتهام جنوب أفريقيا لها بارتكاب "إبادة جماعية".

#ليبرمان

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