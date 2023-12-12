  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

رئيس بلدية سديروت يدعو إلى "إبادة" أي منطقة يطلق منها النيران باتجاه المستوطنة

الثلاثاء 16 يناير 2024 09:33 م / بتوقيت القدس +2GMT
رئيس بلدية سديروت يدعو إلى "إبادة" أي منطقة يطلق منها النيران باتجاه المستوطنة



القدس المحتلة/سما/

دعا ألون دافيدي، رئيس بلدية سديروت، إحدى مستوطنات غلاف غزة، اليوم الثلاثاء، إلى إبادة المنطقة بأكملها.


ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء، عن ألون دافيدي، أن المنطقة بأكملها يجب أن تكون منطقة "إبادة"، وذلك تعليقا على استمرار إطلاق النار من شمال قطاع غزة على مستوطنات غلاف غزة.

وقال رئيس بلدية سديروت: يجب أن نعمل بشكل منهجي، إذا أطلقوا النار من منطقة معينة، فيجب محو تلك المنطقة بأكملها.


يشار إلى أن عودة المستوطنين إلى منازلهم في مستوطنة سديروت قد تأجل إلى نهاية الشهر المقبل، بدلاً من الموعد الذي كان مقررًا وهو الرابع من الشهر نفسه.

وفي سياق متصل، أعلنت "كتائب القسام" في بيان، اليوم الثلاثاء، استهداف دبابتين إسرائيليتين وجرافة عسكرية واشتباك عناصرها من مسافة صفر مع قوة إسرائيلية راجلة، جنوب خان يونس جنوبي قطاع غزة.


وأوضحت "القسام" أنه "تم استهداف مزدوج لناقلة جند صهيونية بعبوة "شواظ" وقذيفة "الياسين 105" على تخوم حي الشيخ رضوان في مدينة غزة"، مضيفة أنها نشرت مشاهد من العملية المشتركة التي دك فيها مجاهدو "كتائب القسام" و"سرايا القدس" قوات الاحتلال الراجلة بقذائف الهاون شمال قطاع غزة.


وأكدت "سرايا القدس" في بيانها، أن العمليات المشتركة مع "كتائب القسام" أدت لتدمير الدبابتين وإخراجهما من العمليات العسكرية.

الأكثر قراءة اليوم

ترامب: سأحل الوضع الرهيب في إسرائيل بسرعة كبيرة إذا أعيد انتخابي

حمد بن جاسم: دول عربية تسعى للتكفل بخسائر الحرب الإسرائيلية على غزة

الحرس الثوري الإيراني يقصف مقرا للموساد في العراق وجماعات إرهابية بسوريا

هآرتس: بايدن “غاضب ومحبط” من نتنياهو.. لكن لديه خيارات واقعية لتغيير المسار

أسعار صرف العملات

"تعلمتُ التسبيح والتشهد".. شاهد ماذا قال طفل إسرائيلي عما حدث معه خلال فترة أسره في غزة

هاليفي يحذّر من "تآكل الإنجازات" في غزة في ظل غياب إستراتيجية للحكومة الإسرائيلية

الأخبار الرئيسية

بلينكن: الدول العربية ترفض المشاركة في إعادة إعمار غزة إذا كانت ستسوّى بالأرض مجدداً

israel-invades-gaza-150KB-idf

"ذي نيشن": "إسرائيل" تهدف إلى جعل قطاع غزة مكانا لا يصلح للعيش فيه

قطر تنجح في التوصل لاتفاق بين "إسرائيل" وحماس على إدخال أدوية ومساعدات إلى غزة

2023-12-12t123739z_1140491993_rc2nv4amf5ni_rtrmadp_3_israel-palestinians-funeral-1170x600

خبراء: "إسرائيل" تواجه أخطر موجة صدمات نفسية منذ تأسيسها

هآرتس: بايدن “غاضب ومحبط” من نتنياهو.. لكن لديه خيارات واقعية لتغيير المسار

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية