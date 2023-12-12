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قطر تنجح في التوصل لاتفاق بين "إسرائيل" وحماس على إدخال أدوية ومساعدات إلى غزة

الثلاثاء 16 يناير 2024 09:27 م / بتوقيت القدس +2GMT
قطر تنجح في التوصل لاتفاق بين "إسرائيل" وحماس على إدخال أدوية ومساعدات إلى غزة



الدوحة/سما/

أعلن الدكتور ماجد بن محمد الأنصاري، المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية القطرية، عن نجاح وساطة دولة قطر بالتعاون مع الجمهورية الفرنسية الصديقة، في التوصل إلى اتفاق بين إسرائيل و(حماس)، يشمل إدخال أدوية وشحنة مساعدات إنسانية إلى المدنيين في قطاع غزة، لا سيما في المناطق الأكثر تأثراً وتضرراً، مقابل إيصال الأدوية التي يحتاج إليها المحتجزون في القطاع،

وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية، في تصريح لوكالة الأنباء القطرية " قنا"، أن الأدوية والمساعدات سترسل غداً إلى مدينة العريش في جمهورية مصر العربية الشقيقة، على متن طائرتين تابعتين للقوات المسلحة القطرية، تمهيداً لنقلها إلى قطاع غزة. 

وأكد الدكتور الأنصاري، استمرار الجهود مع الشركاء الإقليميين والدوليين خلال المرحلة المقبلة، خاصة في الجوانب الإنسانية والإخلاء الطبي في إطار الجهود القطرية لإنهاء الحرب في قطاع غزة.

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