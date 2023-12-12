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"المقاومة الإسلامية في العراق" تعلن قصف هدف حيوي في "إسرائيل" (فيديو)

الثلاثاء 16 يناير 2024 09:01 م / بتوقيت القدس +2GMT
"المقاومة الإسلامية في العراق" تعلن قصف هدف حيوي في "إسرائيل" (فيديو)



بغداد/سما/

أعلنت "المقاومة الإسلامية في العراق" قصف هدف حيوي في إسرائيل بصاروخ "الأرقب" بعيد المدى نصرة لقطاع غزة.

وذكرت "المقاومة الإسلامية في العراق" في بيان: "استمرارا بنهجنا في مقاومة الاحتلال، ونصرة لأهلنا في غزة، هاجم مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق، هدفا حيويا وسط الكيان الصهيوني، بواسطة صاروخ الأرقب (كروز مطوّر) بعيد المدى، في الأيام السابقة".

وأكدت المقاومة الإسلامية استمرارها في "دك معاقل العدو" وتوعدت إسرائيل بالمزيد.

وتستهدف "المقاومة الإسلامية في العراق" مواقع وقواعد عسكرية أمريكية في سوريا والعراق، وذلك على خلفية الحرب التي يشنها الجيش الإسرائيلي على قطاع غزة والدعم الأمريكي الذي تتلقاه إسرائيل.

وفي وقت سابق، أعلن الناطق باسم وزارة الدفاع الأمريكية باتريك رايدر أن عدد الهجمات التي تعرضت لها القواعد العسكرية الأمريكية في العراق وسوريا بلغت 130 هجوما منذ 17 أكتوبر 2023، مبينا أن القواعد العسكرية الأمريكية في العراق تعرضت لـ53 هجوما، بينما تعرضت القواعد في سوريا لـ77 هجوما.

#المقاومة الاسلامية العراق #اسرائيل #غزة #الحرب على غزة

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