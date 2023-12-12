  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الاحتلال يسلم جثمان الشهيدة الطفلة رقية أبو داهوك

الثلاثاء 16 يناير 2024 08:59 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يسلم جثمان الشهيدة الطفلة رقية أبو داهوك



القدس المحتلة/سما/

- سلمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء، جثمان الشهيدة الطفلة رقية أبو داهوك (4 سنوات)، بعد احتجازه لـ9 أيام.

ونقل جثمان الطفلة أبو داهوك، وهي من سكان بيت اكسا شمال غرب القدس المحتلة، إلى مجمع فلسطين الطبي بمدينة رام الله.

وكانت قوات الاحتلال قد أطلقت النار تجاه مركبتين أثناء مرورهما عبر حاجز بيت اكسا، في السابع من شهر كانون الثاني الجاري، ما أدى لاستشهاد الشاب محمد مزيد أبو عيد من بلدة بدو وزوجته ضحى نبيه أبو عيد، التي كانت معه في المركبة نفسها، واستشهاد الطفلة أبو داهوك التي كانت بصحبة عائلتها في مركبة أخرى تواجدت في المكان.

#رقية ابو داهوك

الأكثر قراءة اليوم

ترامب: سأحل الوضع الرهيب في إسرائيل بسرعة كبيرة إذا أعيد انتخابي

الحرس الثوري الإيراني يقصف مقرا للموساد في العراق وجماعات إرهابية بسوريا

حمد بن جاسم: دول عربية تسعى للتكفل بخسائر الحرب الإسرائيلية على غزة

هآرتس: بايدن “غاضب ومحبط” من نتنياهو.. لكن لديه خيارات واقعية لتغيير المسار

"القسام" تعلن الإجهاز على 5 جنود إسرائيليين في خانيونس

أسعار صرف العملات

هاليفي يحذّر من "تآكل الإنجازات" في غزة في ظل غياب إستراتيجية للحكومة الإسرائيلية

الأخبار الرئيسية

israel-invades-gaza-150KB-idf

"ذي نيشن": "إسرائيل" تهدف إلى جعل قطاع غزة مكانا لا يصلح للعيش فيه

قطر تنجح في التوصل لاتفاق بين "إسرائيل" وحماس على إدخال أدوية ومساعدات إلى غزة

2023-12-12t123739z_1140491993_rc2nv4amf5ni_rtrmadp_3_israel-palestinians-funeral-1170x600

خبراء: "إسرائيل" تواجه أخطر موجة صدمات نفسية منذ تأسيسها

هآرتس: بايدن “غاضب ومحبط” من نتنياهو.. لكن لديه خيارات واقعية لتغيير المسار

photo_2024-01-16_17-18-31

"نيويورك تايمز": أنفاق حماس تُذهل "إسرائيل" وأميركا

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية