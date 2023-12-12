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وول ستريت جورنال: شركة "شل" النفطية تعلق الشحنات عبر البحر الأحمر

الثلاثاء 16 يناير 2024 08:56 م / بتوقيت القدس +2GMT
وول ستريت جورنال: شركة "شل" النفطية تعلق الشحنات عبر البحر الأحمر



واشنطن/سما/

ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" يوم الثلاثاء أن شركة "شل" النفطية علقت جميع الشحنات عبر البحر الأحمر لأجل غير مسمى، بسبب مخاوف من زيادة التصعيد بين الحوثيين والغرب.

وأوضحت الصحيفة: "لقد علقت شركة النفط البريطانية العملاقة شل جميع الشحنات عبر البحر الأحمر إلى أجل غير مسمى".

هذا وأعلنت القيادة الوسطى الأمريكية يوم أمس، إسقاط صاروخ كروز مضاد للسفن أطلق نحو حاملة طائرات أمريكية في البحر الأحمر.

كما أفادت وكالة "أمبري" البريطانية للأمن البحري الثلاثاء، بأن سفينة شحن ترفع علم مالطا أصيبت بصاروخ أثناء عبورها جنوب البحر الأحمر على بعد 76 ميلا بحريا إلى شمال غرب الصليف في اليمن.

وتواصل تكلفة التأمين ضد مخاطر الحرب للسفن التجارية التي تمر عبر البحر الأحمر الصعود ما يشكل تحديا للتجارة العالمية. فيما أوقفت خطوط شحن مختلفة عملياتها وحولت مسار سفنها بعيدا عن مياه البحر الأحمر.

وكان مسؤول من جماعة الحوثيين قد أكد، أمس الاثنين، أن حركة (أنصار الله) ستوسع أهدافها في منطقة البحر الأحمر لتشمل السفن الأمريكية، وتعهدت الجماعة بمواصلة الهجمات بعد الضربات الأمريكية والبريطانية على مواقعها في اليمن.

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