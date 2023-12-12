  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

القوات المسلحة اليمنية تستهدف سفينة كانت متجهة إلى الموانئ الإسرائيلية

الثلاثاء 16 يناير 2024 08:46 م / بتوقيت القدس +2GMT
القوات المسلحة اليمنية تستهدف سفينة كانت متجهة إلى الموانئ الإسرائيلية



صنعاء/سما/

أعلنت القوات المسلحة اليمنية التابعة للحوثيين يوم الثلاثاء استهداف سفينة "زوغرافيا" كانت متجهة إلى الموانئ الإسرائيلية.

وقال المتحدث باسم القوات المسلحة العميد يحيى سريع في بيان مصور، إن "القوات البحرية اليمنية نفذت عملية استهداف لسفينة "زوغرافيا" كانت متجهة إلى موانئ فلسطين المحتلة".

وأضاف أن "العملية تمت بعدد من الصواريخ البحرية المناسبة، وكانت الإصابة مباشرة".

وأوضح أن عملية الاستهداف جاءت بعد رفض طاقم السفينة النداءات التحذيرية والرسائل التحذيرية النارية.

وأكد المتحدث أن القوات المسلحة مستمرة في تنفيذ قرار منع الملاحة الإسرائيلية أو المرتبطة بها في البحرين الأحمر والعربي حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن غزة.

وأشار البيان إلى أن القوات المسلحة مستمرة في اتخاذ كافة الإجراءات الدفاعية والهجومية ضمن حق الدفاع المشروع عن اليمن واستمرار التضامن العملي مع فلسطين.

وكانت القوات المسلحة قد أعلنت الاثنين استهداف سفينة أمريكية في خليج عدن، وذلك بعدد من الصواريخِ البحرية المناسبة، وكانت الإصابة دقيقة ومباشرة.

وأكدت أن كافة السفن والقطع الحربية الأمريكية والبريطانية المشاركة في العدوان على اليمن أهداف معادية ضمن بنك أهدافِ قواتها.

كما أكدت أن الرد على الاعتداءات الأمريكية والبريطانية قادم لا محالة، وأن أي اعتداء جديد لن يبقى دون رد وعقاب.

#الحوثيون

الأكثر قراءة اليوم

ترامب: سأحل الوضع الرهيب في إسرائيل بسرعة كبيرة إذا أعيد انتخابي

حمد بن جاسم: دول عربية تسعى للتكفل بخسائر الحرب الإسرائيلية على غزة

الحرس الثوري الإيراني يقصف مقرا للموساد في العراق وجماعات إرهابية بسوريا

هآرتس: بايدن “غاضب ومحبط” من نتنياهو.. لكن لديه خيارات واقعية لتغيير المسار

أسعار صرف العملات

"تعلمتُ التسبيح والتشهد".. شاهد ماذا قال طفل إسرائيلي عما حدث معه خلال فترة أسره في غزة

هاليفي يحذّر من "تآكل الإنجازات" في غزة في ظل غياب إستراتيجية للحكومة الإسرائيلية

الأخبار الرئيسية

بلينكن: الدول العربية ترفض المشاركة في إعادة إعمار غزة إذا كانت ستسوّى بالأرض مجدداً

israel-invades-gaza-150KB-idf

"ذي نيشن": "إسرائيل" تهدف إلى جعل قطاع غزة مكانا لا يصلح للعيش فيه

قطر تنجح في التوصل لاتفاق بين "إسرائيل" وحماس على إدخال أدوية ومساعدات إلى غزة

2023-12-12t123739z_1140491993_rc2nv4amf5ni_rtrmadp_3_israel-palestinians-funeral-1170x600

خبراء: "إسرائيل" تواجه أخطر موجة صدمات نفسية منذ تأسيسها

هآرتس: بايدن “غاضب ومحبط” من نتنياهو.. لكن لديه خيارات واقعية لتغيير المسار

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية