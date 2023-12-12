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إصابة 26 جندياً إسرائيلياً في غزة خلال الساعات الأخيرة.

الثلاثاء 16 يناير 2024 06:47 م / بتوقيت القدس +2GMT
إصابة 26 جندياً إسرائيلياً في غزة خلال الساعات الأخيرة.



غزة/سما/

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، الثلاثاء 16 يناير/كانون الثاني 2024، إصابة 26 جندياً خلال الساعات الـ 24 الماضية في قطاع غزة، بينهم 22 بالمعارك البرية. 

واستناداً إلى معطيات جيش الاحتلال المنشورة على موقعه، ارتفع عدد الجنود والضباط الجرحى منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إلى 2567 من 2541، أعلن عنهم أمس الإثنين. 

وأشار الجيش إلى أن "389 جندياً أصيبوا بجروح خطيرة، و675 بجروح متوسطة، و1503 بجروح طفيفة". 

وأوضح أن بين المصابين "1135 أصيبوا بالمعارك البرية في قطاع غزة"، بعد تسجيل إصابة 22 جندياً بالمعارك البرية خلال الـ24 ساعة الماضية. 

واستناداً إلى معطيات الجيش على موقعه، فإن "417 جندياً وضابطاً ما زالوا يتلقّون العلاج في المستشفيات، بينهم 42 بحالة خطيرة، و254 متوسطة، و121 طفيفة". 

وفي وقت سابق الثلاثاء، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي ارتفاع عدد الجنود والضباط القتلى منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر إلى 524، بينهم 190 منذ بداية الحرب البرية داخل قطاع غزة في 27 من الشهر ذاته. 

وفي 7 أكتوبر الماضي شنت "حماس" هجوماً على مستوطنات محاذية لقطاع غزة قتل خلاله نحو 1200 إسرائيلي، وأصيب حوالي 5431، وأسر 239 على الأقل، بادلت الحركة عشرات منهم مع إسرائيل خلال هدنة إنسانية مؤقتة استمرت 7 أيام. 

ومنذ 7 أكتوبر يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حرباً مدمرة على غزة خلّفت حتى الثلاثاء، 24 ألفاً و285 شهيداً و61 ألفاً و154 مصاباً، وتسببت بنزوح أكثر من 85% (نحو 1.9 مليون شخص) من سكان القطاع، بحسب السلطات الفلسطينية والأمم المتحدة.

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