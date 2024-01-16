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الأردن: "إسرائيل" تعرقل وصول المساعدات إلى غزة

الثلاثاء 16 يناير 2024 05:12 م / بتوقيت القدس +2GMT
الأردن: "إسرائيل" تعرقل وصول المساعدات إلى غزة



عمان/سما/

قال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، الثلاثاء، إن إسرائيل “تعرقل” وصول المساعدات إلى غزة، لافتاً إلى أن ما دخل القطاع الفلسطيني لم يتعدَّ 10 بالمئة من احتياجاته الفعلية.

حديث الصفدي جاء خلال مؤتمر صحافي مشترك مع نظيرته الأسترالية بيني وونغ، بثه التلفزيون الأردني الرسمي، في إطار زيارة رسمية غير معلنة المدة، تُجريها الأخيرة إلى المملكة.

وأشار الصفدي إلى أن “كل يوم يمضي دون وقف هذا العدوان يذهب ضحيته النساء والأطفال والرجال من الشعب الفلسطيني”.

وأضاف: “غزة تدمرت، وحجم الدمار الذي شهدته غير مسبوق في أي حرب على مدى عقود كما تؤكد التقارير الأممية ومنظمات الأمم المتحدة التي أعلنت بالأمس أن غزة تواجه مجاعة الآن بسبب عدم سماح إسرائيل بدخول مساعدات إنسانية كافية إلى غزة”.

واعتبر الصفدي أن “الفشل في إنهاء العدوان على غزة ستكون له تداعيات خطيرة على صدقية النظام العالمي وسيؤدي إلى مزيد من العنف”.

وبين أن “إسرائيل تضع العراقيل أمام وصول المساعدات إلى غزة، حيث لم يصل إلى غزة أكثر من 10 في المئة من الاحتياجات الفعلية للقطاع حسب الأمم المتحدة”.

من جانبها، قالت الوزيرة الأسترالية إن بلادها “ستسهم بتقديم 21 مليون دولار على شكل مساعدات إنسانية من أجل تلبية احتياجات الأزمة في غزة”.

وأضافت: “سنقدم 4 ملايين دولار للهلال الأحمر والصليب الأحمر، و6 ملايين دولار للأونروا لدعم برامج اللاجئين في الأردن”.

واعتبرت أن ما يجري في غزة “أزمة إنسانية”، معربة عن تمنياتها بأن “يعمل المجتمع الدولي من أجل السلام العادل والشامل”.

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