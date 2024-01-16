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لماذا كتب الجنود الإسرائيليون اسم هذا النائب الفرنسي على قذيفة دبابة؟

الثلاثاء 16 يناير 2024 05:04 م / بتوقيت القدس +2GMT
لماذا كتب الجنود الإسرائيليون اسم هذا النائب الفرنسي على قذيفة دبابة؟



باريس/سما/

اعتبر النائب عن حزب “فرنسا الأبية” إيمريك كارون موقف وصمت الدبلوماسية والإعلام في بلاده حيال الدمار الحاصل في قطاع غزة بسبب القصف الإسرائيلي مسيئاً لفرنسا.
وعبر حسابه على منصة “إكس” نشر النائب الفرنسي صورة التقطها جنود إسرائيليون لقذيفة دبابة كتبوا عليها: “إيمريك كارون يمكنك البكاء الآن”. وصورة أخرى معلقة على مبنى الخدمة للبرلمان الفرنسي للمحتجزين الإسرائيليين لدى حركة “حماس”.

وأشار النائب الفرنسي إلى أنه تعرّض لحملات تشويه وتهديدات “لأنه رفض المجزرة المستمرة في غزة وطلب وقف إطلاق النار”.
وذكر كارون أن صحيفتي “لوموند” و|ليبراسيون” الفرنسيتين رفضتا، دون إبداء سبب وجيه، نشر مقال دعا فيه إلى فرض عقوبات على إسرائيل مثلما فرضت على روسيا في أولمبياد باريس 2024.
وقال النائب المعارض: “لقد حان الوقت للدبلوماسية الفرنسية والصحافة لتبني وجهة نظرهم بشأن العدالة الدولية والسلام، صمتهم وموقفهم مسيء”
جدير بالذكر أن اللجنة الأولمبية الدولية أعلنت أنه لا يمكن استخدام أعلام وشعارات ونشيدي روسيا وبيلاروسيا في أولمبياد باريس، وأن الرياضيين الروس والبيلاروسيين يمكنهم المشاركة بشكل محايد.

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