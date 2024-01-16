"تعلمتُ التسبيح والتشهد".. شاهد ماذا قال طفل إسرائيلي عما حدث معه خلال فترة أسره في غزة

القدس المحتلة/سما/

نشرت قناة 13 العبرية مقطع فيديو مصوراً للطفل “أوهاد موندير زكري”، والذي أفرجت عنه حماس في شهر نوفمبر/تشرين الثاني 2023، بعد أن كان من ضمن مجموعة أسرى عملية “طوفان الأقصى”.

طفل إسرائيلي يتحدث عما تعلمه خلال فترة أسره

الطفل موندير تحدث خلال مقطع الفيديو الذي نشرته القناة 13 العبرية على حسابها الرسمي على يوتيوب يوم 13 يناير/كانون الثاني 2024، عما تعلمه خلال فترة أسره، لا سيما الكلمات العربية وكلمات الدعاء.

وأكد موندير أنه تعلم العديد من الكلمات العربية خلال تواجده في الأسر لدى المقاومة، مثل كلمة “خيار”.

كما لفت إلى أنه تعرف أيضاً على “المسبحة” التي يستخدمها المسلمون خلال ترديد الأدعية، قائلاً: “المسبحة هي القلادة الدينية التي يستخدمها المسلمون لتسبيح الله”، مشيراً بيديه إلى طريقة التسبيح فيها.

كما كشف الطفل الإسرائيلي، البالغ من العمر 10 سنوات، إلى أن المقاومة الفلسطينية علموه ما يجب على المسلمين قوله عند التسبيح لله، وقال: “لقد علموني ما يقولونه خلال التسبيح، وهي جملة (سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر)”.

وينحدر الطفل الإسرائيلي من مدينة “كفر سبا”، وكان في زيارة إلى أجداده في كيبوتس “نير عوز” عندما تم أسره وعائلته خلال عملية “طوفان الأقصى”، وقد تم إطلاق سراحه في نوفمبر/تشرين الثاني 2023.

وفي 7 أكتوبر الماضي شنت “حماس” هجوماً على مستوطنات محاذية لقطاع غزة قتل خلاله نحو 1200 إسرائيلي، وأصيب حوالي 5431، وأسر 239 على الأقل، بادلت الحركة عشرات منهم مع إسرائيل خلال هدنة إنسانية مؤقتة استمرت 7 أيام.

ومنذ 7 أكتوبر يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حرباً مدمرة على غزة خلّفت حتى الثلاثاء، 24 ألفاً و285 شهيداً و61 ألفاً و154 مصاباً، وتسببت بنزوح أكثر من 85% (نحو 1.9 مليون شخص) من سكان القطاع، بحسب السلطات الفلسطينية والأمم المتحدة.

وفي أواخر نوفمبر/تشرين الثاني 2023، تم الإعلان عن هدنة إنسانية في قطاع غزة تم تجديدها عدة مرات، وتم خلالها أيضاً تسليم الأسرى الإسرائيليين على عدة دفعات.