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إعلام إسرائيلي: هجوم “كبير وغير عادي” للجيش جنوب لبنان

الثلاثاء 16 يناير 2024 04:53 م / بتوقيت القدس +2GMT
إعلام إسرائيلي: هجوم “كبير وغير عادي” للجيش جنوب لبنان



القدس المحتلة/سما/:

قالت هيئة البث الإسرائيلية، الثلاثاء، إن الجيش الإسرائيلي شن “هجوماً كبيراً” في منطقة وادي السلوقي جنوب لبنان.


وأضافت الهيئة أن “هجوماً غير عادي وكبيراً نفذه الجيش الإسرائيلي في وادي السلوقي جنوب لبنان”.


وتابعت: “تعرضت عشرات الأهداف لهجوم متزامن من قبل الطائرات الحربية وبطاريات المدفعية”.


ولم يعلق الجيش الإسرائيلي على الفور حول ما أوردته هيئة البث بخصوص هذه الهجمات.


من جهتها نقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن قائد قيادة المنطقة الشمالية أوري غوردين قوله لجنود الاحتياط: “نحن أكثر استعدادًا من أي وقت مضى (لخوض أي حرب مع لبنان) حتى الليلة إذا اضطررنا لذلك، سنواصل تعزيز استعدادنا واستعدادنا للمضي قدمًا”.

في المقابل قالت وكالة أنباء لبنان الرسمية إن “طيران العدو الإسرائيلي استهدف بأكثر من 15 غارة أطراف بلدة حولا، ومناطق وادي السلوقي، ووادي الحجير، وطريق رب ثلاثين الطيبة”.


وأضافت أن “بلدة كفركلا تعرضت لقصف بالقذائف الفوسفورية والمدفعية، كما استهدفت مدفعية العدو بلدة ميس الجبل”.


من جهته أعلن “حزب الله”، في بيان مقتضب، أن عناصره “استهدفوا تجمعاً ‏لجنود العدو الإسرائيلي شرق مستوطنة إيفن مناحم (قبالة بلدة عيتا الشعب اللبنانية) بالأسلحة الصاروخية”، دون مزيد من التفاصيل.

و”تضامناً مع قطاع غزة”، يتبادل “حزب الله” وفصائل فلسطينية في لبنان، قصفاً يومياً متقطعاً مع إسرائيل، منذ 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، ما أسفر عن عشرات القتلى والجرحى على طرفي الحدود، بينهم مدنيون وصحفيون.

ومنذ 7 أكتوبر، يشن الجيش الإسرائيلي حرباً مدمرة على غزة خلّفت، حتى الثلاثاء، 24 ألفاً و285 شهيداً، و61 ألفاً و154 مصاباً، وتسببت بنزوح أكثر من 85 بالمئة من سكان القطاع (نحو 1.9 مليون شخص)، بحسب سلطات القطاع والأمم المتحدة.

#اسرائيل #لبنان

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