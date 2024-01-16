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عقوبات أوروبية على يحيى السنوار

الثلاثاء 16 يناير 2024 04:28 م / بتوقيت القدس +2GMT
عقوبات أوروبية على يحيى السنوار



وكالان/سما/

أعلن الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على حركة "حماس" الفلسطينية وأدرج قائد الحركة في قطاع غزة، يحيى السنوار، على قائمة عقوبات الاتحاد.

وجاء في بيان المجلس الأوروبي: "اليوم قرر المجلس إضافة شخص آخر إلى قائمة الإرهابيين. <...> يحيى السنوار، الزعيم السياسي لحماس".


وتوضح الوثيقة أن العقوبات تدخل حيز التنفيذ مع اليوم الثلاثاء.

وفي سياق متصل، نقلت صحيفة "نيويورك تايمز" عن مسؤولين أمريكيين قبل أيام أن وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية CIA تجمع معلومات عن كبار قادة حركة "حماس" ومواقع احتجاز الرهائن في غزة وتقدمها لإسرائيل.

وقالت "نيويورك تايمز" إن المسؤولين الأمريكيين يعتقدون أن زعيم "حماس" في غزة يحيى السنوار يختبئ في أعمق أجزاء شبكة الأنفاق التابعة للحركة تحت مدينة خان يونس في جنوب القطاع، ويعتقد أيضا أنه محاط بالرهائن الذين يستخدمون دروعا بشرية، مما يعقد إلى حد كبير تنفيذ عملية عسكرية للقبض عليه أو قتله.

#يحيي السنوار

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